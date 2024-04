Lavrov v Číne kritizoval protizákonné sankcie Západu

Peking 9. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok v Pekingu na stretnutí so svojím čínskym rezortným kolegom Wang Im kritizoval "protizákonné sankcie" Západu voči Rusku a ďalším krajinám.



Ako uviedla agentúra AFP, Západ podľa Lavrova "uplatňuje nezákonné sankcie voči viacerým štátom, medzi nimi je samozrejme aj Rusko". Lavrov na tlačovej konferencii dodal, že táto politika sa začína aktívne uplatňovať aj voči Číne.



Lavrov na rokovaniach v Pekingu konštatoval, že vďaka lídrom Číny a Ruska - Si Ťin Pchingovi a Vladimirovi Putinovi - dosiahli vzťahy medzi Ruskom a Čínou bezprecedentnú úroveň.



Ozrejmil, že blízkosť či zhoda prístupov Ruska a Číny k riešeniu kľúčových problémov doby dáva základ pre posilnenie strategickej koordinácie na svetovej scéne. Doplnila, že takáto interakcia v medzinárodných záležitostiach "umožňuje efektívne riešiť spoločné problémy interne aj externe".



Po rokovaniach s Wang Im Lavrov na tlačovej konferencii informoval, že "zo zrejmých dôvodov" na nich venovali veľa času krokom Číny a Ruska na medzinárodnej scéne.



Lavrov sa okrem iného vrátil k plánu Číny na urovnanie konfliktu na Ukrajine. Podľa neho "12 bodov, ktoré Čína predložila minulý rok, jasne formuluje potrebu pomenovať základné príčiny tohto konfliktu a snažiť sa tieto dôvody odstrániť predovšetkým v kontexte zaistenia rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti, a to aj v Európe, ale i vo svete ako celku".



Šéfovia diplomacií diskutovali aj o situácii na Blízkom východe po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Obe strany sa súčasne zhodli, že budú pokračovať v spolupráci v boji proti terorizmu, a to aj prostredníctvom multilaterálnych mechanizmov.



Lavrov sa pekinskému vedeniu osobitne poďakoval za podporu prejavenú Moskve po teroristickom útoku na koncertno-zábavný komplex Crocus City Hall v metropolitnej oblasti Moskvy, pri ktorom prišlo o život 144 ľudí a 551 ich bolo zranených. Vo vyšetrovacej väzbe je 11 podozrivých vrátane štyroch vykonávateľov útoku.



K útoku z 22. marca sa opakovane prihlásil Islamský štát. Moskva však naďalej hľadá spojenie medzi útočníkmi a Ukrajinou, prípadne Západom. Ruské obvinenia, nepodložené dôkazmi, Kyjev aj Washington odmietli.