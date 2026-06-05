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Lavrov: V dialógu s USA o Ukrajine sa točíme v začarovanom kruhu
Zlepšenie vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi musí podľa ministra zahŕňať prítomnosť amerického veľvyslanca v Moskve.
Autor TASR
Moskva 5. júna (TASR) - V dialógu so Spojenými štátmi o urovnaní situácie na Ukrajine pozorujeme začarovaný kruh a „my sa v tomto kruhu točíme“. V obsiahlom rozhovore pre ruský denník Izvestija to povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, informuje TASR na základe správy agentúry TASS.
Lavrov poukázal na to, že ani takmer rok po rusko-americkom summite v Anchorage na Aljaške nezaznamenala ruská strana nijaký pokrok, ani želanie presvedčiť Kyjev, aby návrhy Washingtonu prijal.
Šéf ruskej diplomacie tvrdí, že nedávne vyhlásenia generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho o budúcnosti Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii sú poháňané túžbou ukázať, že Európa bude „tvrdiť muziku“. V tejto súvislosti pripomenul, že jedine USA uznali potrebu riešiť „základnú príčinu ukrajinskej krízy“, ktorou sú podľa Lavrova bezpečnostné problémy Ruska vznikajúce vťahovaním Ukrajiny do Aliancie.
Zlepšenie vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi musí podľa ministra zahŕňať prítomnosť amerického veľvyslanca v Moskve. Zároveň uznal, že každá krajina má právo určiť si úroveň svojho diplomatického zastúpenia v zahraničí, ale „úplná normalizácia musí zahŕňať plnohodnotného vedúceho diplomatickej misie, teda veľvyslanca,“ dodal. Súčasne poukázal na to, že USA nechali bez odpovede návrh na zrušenie sankcií, ktoré sa týkajú poslancov obidvoch krajín. „Niekoľkokrát som to pripomínal, ale žiadna reakcia nenasledovala,“ konštatoval.
V rozhovore pre denník Izvestija Lavrov povedal, že Západ chcel vždy potlačiť a rozdeliť Rusko. „Západ nikdy neskrýval, že chce pripraviť našich susedov o výhody spolupráce s Ruskom a chce, aby zaplatili cenu za to dobrodružstvo, ktoré Západ vždy živil a naďalej živí, majúc na mysli potlačenie, ešte lepšie rozdelenie Ruska,“ uviedol. Tieto myšlienky začali podľa ruského ministra zahraničných vecí mimoriadne aktívne „víriť v mysliach západných elít“ po rozpade Sovietskeho zväzu a vzniku Spoločenstva nezávislých štátov.
Lavrov poukázal na to, že ani takmer rok po rusko-americkom summite v Anchorage na Aljaške nezaznamenala ruská strana nijaký pokrok, ani želanie presvedčiť Kyjev, aby návrhy Washingtonu prijal.
Šéf ruskej diplomacie tvrdí, že nedávne vyhlásenia generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho o budúcnosti Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii sú poháňané túžbou ukázať, že Európa bude „tvrdiť muziku“. V tejto súvislosti pripomenul, že jedine USA uznali potrebu riešiť „základnú príčinu ukrajinskej krízy“, ktorou sú podľa Lavrova bezpečnostné problémy Ruska vznikajúce vťahovaním Ukrajiny do Aliancie.
Zlepšenie vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi musí podľa ministra zahŕňať prítomnosť amerického veľvyslanca v Moskve. Zároveň uznal, že každá krajina má právo určiť si úroveň svojho diplomatického zastúpenia v zahraničí, ale „úplná normalizácia musí zahŕňať plnohodnotného vedúceho diplomatickej misie, teda veľvyslanca,“ dodal. Súčasne poukázal na to, že USA nechali bez odpovede návrh na zrušenie sankcií, ktoré sa týkajú poslancov obidvoch krajín. „Niekoľkokrát som to pripomínal, ale žiadna reakcia nenasledovala,“ konštatoval.
V rozhovore pre denník Izvestija Lavrov povedal, že Západ chcel vždy potlačiť a rozdeliť Rusko. „Západ nikdy neskrýval, že chce pripraviť našich susedov o výhody spolupráce s Ruskom a chce, aby zaplatili cenu za to dobrodružstvo, ktoré Západ vždy živil a naďalej živí, majúc na mysli potlačenie, ešte lepšie rozdelenie Ruska,“ uviedol. Tieto myšlienky začali podľa ruského ministra zahraničných vecí mimoriadne aktívne „víriť v mysliach západných elít“ po rozpade Sovietskeho zväzu a vzniku Spoločenstva nezávislých štátov.