Lavrov v Káhire obvinil Ukrajinu z neochoty rokovať

Na archívnej snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Káhira 24. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov rokoval v nedeľu v Káhire s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a so svojím rezortným kolegom Sámihom Šukrím. Stretol sa aj s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov Ahmadom Abúlom Ghajtom, uviedla agentúra AP, ktorá sa odvolala na ruský web RT.Na spoločnej tlačovej konferencii so Šukrím Lavrov uviedol, že s egyptskými predstaviteľmi diskutoval o ruskej "" na Ukrajine. Zástupcovia Egypta na rokovaniach vyzvali na "" riešenie tohto vojnového konfliktu.Podľa AP Lavrov vo svojom vystúpení vyhlásil, že vinu za prerušenie mierových rokovaní nesie Ukrajina, a zdôraznil, že ich obnovenie nezávisí do Ruska.," tvrdí Lavrov.AP dodala, že po sobotňajšom útoku na ukrajinský prístav Odesa nateraz nie je jasné, ako to ovplyvní plány na obnovenie prepravy ukrajinského obilia po mori v bezpečných koridoroch z ukrajinských čiernomorských prístavov.Lavrov v Káhire informoval, že ruskí vývozcovia obilia sú odhodlaní plniť svoje záväzky v nadväznosti na dve dohody sprostredkované OSN a Tureckom, ktoré podpísali Moskva a Kyjev s cieľom odblokovať dodávky obilia z ukrajinských prístavov.Podľa ruskej štátnej televízie RT Lavrov pricestoval do Káhiry v sobotu neskoro večer. Egypt je prvou zastávku jeho cesty po Afrike, kde navštívi aj Etiópiu, Ugandu a Konžskú demokratickú republiku.AP dodala, že Lavrovove rokovania v Káhire sa konajú v situácii, keď sa Rusko snaží prelomiť diplomatickú izoláciu a sankcie Západu uvalené v reakcii na inváziu ruskej armády na Ukrajinu.Egypt, najľudnatejšia krajina arabského sveta, sa odmietol postaviť na stranu Ruska vo vojne na Ukrajine, keďže udržiava úzke vzťahy s Moskvou aj so Západom. Egypt však tiež patrí medzi najväčších dovozcov pšenice na svete, najmä z Ruska a Ukrajiny.Sisí sa minulý týždeň vrátil z trojdňovej návštevy Srbska, ktoré sa nepripojilo k západným sankciám voči Rusku a napriek vojne na Ukrajine aj naďalej udržiava s Moskvou priateľské vzťahy.Rusko a Egypt v posledných rokoch výrazne posilnili svoje vzťahy: Sísí a ruský prezident Vladimir Putin si vytvorili blízky osobný vzťah, ktorý pomohol zvýšiť vojenskú a hospodársku spoluprácu. Minulý týždeň tiež ruská štátna korporácia pre atómovú energiu (Rosatom) začala v Egypte výstavbu štvorreaktorovej elektrárne, konštatovala AP.