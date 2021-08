Lavrov v Rakúsku: Vzťahy Ruska a EÚ sú žalostné

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (vľavo) si podáva ruku so svojím rakúskym rezortným partnerom Alexandrom Schallenbergom počas ich stretnutia vo Viedni 25. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Viedeň 25. augusta (TASR) - Vzťahy Ruska a Európskej únie sú. V stredu to na tlačovej konferencii po rokovaní s rakúskym ministrom zahraničných vecí Alexandrom Schallenbergom povedal jeho ruský rezortný partner Sergej Lavrov, informovala agentúra TASS.uviedol Lavrov.Podľa Schallenberga sa rozdiely medzi Východom a Západom stále viac a viac prehlbujú a v poslednom čase boli podrobené vážnym skúškam. Rusko však stále je a bude súčasťouuviedol Schallenberg.Obe strany sa tiež zhodli na tom, že budú pokračovať vo vzájomnom dialógu.Napätie medzi ministrami vyvolala otázka konfliktu na Ukrajine a situácie na poloostrove Krym. Schallenberg uviedol, že Rakúsko neplánuje poslať na Krym svoju delegáciu, pretože by takýto krok odporoval politike, ktorú voči tejto otázke vedie Európska únia.reagoval Lavrov. Schallenberg sa vyjadril, že pri najbližšej možnej príležitosti Moskvu s radosťou navštívi.Schallenberg tiež opätovne prízvukoval Lavrovovi, že Rakúsko považuje za neprimeraný trest pre ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorého v Rusku odsúdili na 2,5 roka väzenia v kauze prípadu sprenevery.Ministri sa na stretnutí venovali tiež téme Afganistanu. Podľa Schallenberga je potrebné urobiť všetko preto, aby sa Afganistan opäť nestala nezačala sa vlna migrácie z tejto Talibanom ovládanej krajiny. Podľa Lavrova vývoj situácie v Afganistane ukázal Spojeným štátom, že nemá zmysel zasahovať do záležitostí druhej krajiny.