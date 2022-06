Lavrov v Teheráne rokuje o posilnení vzťahov a spolupráci

Teherán 23. júna (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pricestoval v stredu do Iránu, kde sa stretol s tamojším prezidentom Ebráhímom Raísím, uviedla iránska štátna televízia. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo Lavrovove úvodné vyjadrenia počas stretnutia s Raísím, keď povedal, že Moskva sa prispôsobuje "agresívnej politike Západu".



"Vo všetkých krajinách, ktoré zažívajú negatívny vplyv sebeckej línie Spojených štátov a ich satelitov, vzniká objektívna potreba prekonfigurovať svoje ekonomické vzťahy tak, aby sa nemuseli spoliehať na rozmary a vrtochy našich západných partnerov," povedal Lavrov.



Lavrovova návšteva Teheránu prichádza v čase, keď sa Irán a svetové mocnosti usilujú oživiť jadrovú dohodu z roku 2015, rokovania však stagnujú, konštatuje Reuters.



Kým Moskva čelí západným sankciám v súvislosti so svojou vojenskou inváziou na Ukrajine, duchovní vodcovia Teheránu bojujú za udržanie iránskej ekonomiky napriek sankciám, ktoré boli na túto krajinu opätovne uvalené po vystúpení Washingtonu z jadrovej dohody s Iránom v roku 2018.



Iránske médiá v súvislosti s Lavrovovou návštevou v Teheráne uviedli, že rokovať sa bude o jadrovej dohode z roku 2015, posilnení bilaterálnej a energetickej spolupráce i o medzinárodných a regionálnych otázkach.



Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že návšteva Lavrova je zameraná na "rozšírenie spolupráce s eurázijským regiónom a Kaukazom".



Iránska štátna agentúra IRNA informovala, že Lavrov sa so svojím iránskym rezortným partnerom Hosejnom Amírom Abdollahjánom stretne vo štvrtok.