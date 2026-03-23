Lavrov v telefonáte s Arákčím vyzval na politické urovnanie vojny
Moskva 23. marca (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok v telefonickom rozhovore so svojím iránskym náprotivkom Abbásom Arákčím vyzval na okamžité ukončenie bojov na Blízkom východe a na politické urovnanie prebiehajúcej vojny, ktoré by zohľadnilo „legitímne“ záujmy všetkých zapojených strán, predovšetkým Iránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Islamská republika je od 28. februára terčom americko-izraelských úderov, v odvete za ktoré podniká údery na Izrael a krajiny v Perzskom zálive. Teherán tiež v reakcii na tieto útoky fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, čo prinútilo štáty závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať svoje surovinové zásoby.
Rozhovor medzi Lavrovom a Arákčím sa podľa ruského ministerstva zahraničných vecí uskutočnil na žiadosť Teheránu. Ministerstvo zápis z telefonátu zverejnilo po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že nariadil odložiť útoky na iránske elektrárne a energetickú infraštruktúru o päť dní.
Šéf Bieleho domu odklad odôvodnil tým, že USA a Irán viedli v uplynulých dvoch dňoch „veľmi dobré a produktívne rozhovory“ o ukončení vojny na Blízkom východe a strany v nich budú pokračovať tento týždeň.
Iránske médiá vzápätí tvrdenia Trumpa popreli a podotkli, že Irán nevedie so Spojenými štátmi žiadne priame ani nepriame rokovania.
Rusko podľa AFP patrí medzi najbližších spojencov Iránu; americké a izraelské údery proti islamskej republike odsúdilo, Teheránu však verejne neponúklo žiadnu vojenskú podporu. Denníka Wall Street Journal predtým informoval, že Rusko v rámci spolupráce poskytuje Iránu satelitné snímky a ďalšiu technológiu s cieľom zefektívniť iránske útoky na americké a izraelské sily v regióne. Moskva tvrdenia v článku poprela.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už skôr v pondelok vyzval na „politické a diplomatické“ riešenie súčasného konfliktu.
