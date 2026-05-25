Lavrov v telefonáte vyzval Rubia na evakuáciu diplomatov USA v Kyjeve
Moskva/Washington 25. mája (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok v telefonáte so svojím americkým náprotivkom Marcom Rubiom vyzval Spojené štáty, aby evakuovali personál a diplomatov zo svojho zastupiteľského úradu v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ruské ministerstvo už predtým v pondelok varovalo, že pripravuje nové údery zamerané na rozhodovacie centrá, veliteľské stanovištia a ďalšie objekty vojensko-priemyselného komplexu v Kyjeve. Cudzincov a diplomatov zároveň vyzvalo, aby z mesta čo najskôr odišli.
„Sergej Lavrov upozornil na vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí z 25. mája, v ktorom sa Spojeným štátom americkým a ďalším štátom s diplomatickými misiami v Kyjeve odporúčalo, aby zabezpečili evakuáciu svojho diplomatického personálu a ostatných občanov z ukrajinského hlavného mesta,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ruské sily podľa neho „začínajú systematicky útočiť na zariadenia v Kyjeve, ktoré slúžia na potreby ukrajinských ozbrojených síl, ako aj na centrá, kde sa prijímajú príslušné rozhodnutia“.
Plánované údery sú podľa Moskvy odvetou za ukrajinský útok na akademickú budovu a internát školy v meste Starobiľsk v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti, ktorý si podľa miestnych úradov vyžiadal viac než 20 obetí a desiatky zranených.
Moskva z útoku v Starobiľsku viní Kyjev, ten tvrdí, že ukrajinské sily zasiahli v oblasti mesta jedno z veliteľstiev elitnej ruskej jednotky Rubikon špecializujúcej sa na drony.
Rusko vyzvalo cudzích štátnych príslušníkov a diplomatov na evakuáciu z Kyjeva už začiatkom mája. Vtedy pohrozilo masívnymi údermi na centrum metropoly v prípade, že Ukrajina naruší vojenskú prehliadku v Moskve pri príležitosti výročia sovietskeho víťazstva v druhej svetovej vojne.
Diplomatické misie západných štátov na Ukrajine podľa AFP obe ruské varovania na opustenie Kyjeva odmietli. Hovorca francúzskej diplomacie reagoval, že Paríž je zvyknutá na „vyhrážky“ ruského prezidenta Vladimira Putina.
„My sa nikam nechystáme!“ napísala na sieti Facebook veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine Katarína Mathernová. Vyhlásenie ruského ministerstva označila za „vrchol pokrytectva“, keďže Moskva podľa nej už roky bombarduje civilné objekty na Ukrajine. „Vieme presne, čo to znamená. Rusko chce vyvolať strach. Paniku. Izoláciu Ukrajiny. To sa mu nepodarí,“ podotkla.
Rusko svojou inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022 vyvolalo najkrvavejší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny, dodala AFP.
