Lavrov: Vagnerovci ostanú pôsobiť v Afrike

Moskva 26. júna (TASR) - Ruská žoldnierska firma Vagnerova skupina bude pokračovať vo svojej činnosti v Mali a Stredoafrickej republike aj po víkendovom pokuse o zvrhnutie vojenskej generality v Rusku. Oznámil to v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.



Podľa Lavrova pôsobia vagnerovci v týchto afrických krajinách ako "inštruktori".



"V tejto práci budú, samozrejme, pokračovať," povedal Lavrov pre televíziu RT. Dodal, že víkendová vzbura neovplyvní vzťahy Ruska s "partnermi a priateľmi".



Centrála vagnerovcov v Petrohrade, ktorú v sobotu prehľadali ruské bezpečnostné zložky, v pondelok vyhlásila, že pokračuje v "bežnej prevádzke v súlade so zákonmi Ruskej federácie". Ako dodala, Vagnerova skupina "pracuje pre budúcnosť Ruska" a svojim priaznivcom ďakuje za podporu.



Majiteľ Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vyhlásil v piatok "pochod spravodlivosti" na Moskvu v snahe zosadiť ruské vojenské vedenie. V sobotu večer však oznámil, že svojim žoldnierom nariadil vrátiť sa do táborov na Ukrajine po tom, ako bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sprostredkoval ukončenie krízy.



Súčasťou dohody bolo podľa hovorcu Kremľa aj zastavenie trestného stíhania voči vzbúrencom výmenou za ich návrat do táborov. Prigožin sa v rámci dohody mal zase presunúť do Bieloruska. Šéf vagnerovcov bol však naposledy videný v sobotu v Rostove nad Donom na juhu Ruska v konvoji Vagnerovej skupiny a odvtedy na verejnosti nevystúpil. Budúcnosť Vagnerovej skupiny je podľa pozorovateľov po vzbure neistá.