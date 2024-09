Lavrov varoval pred snahou o konfrontáciu s Ruskom

New York 28. septembra (TASR) — Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotňajšom vystúpení v rozprave na 79. Valnom zhromaždení OSN varoval európske krajiny pred snahou o konfrontáciu s Moskvou a „vtiahnutím“ Ukrajiny do NATO. TASR o tom informuje na základe správy agentúr DPA a AFP



"(Západ) dúfa, že porazí Rusko pomocou nelegitímneho neonacistického kyjevského režimu, ale už pripravuje Európu na to, aby sa tiež vrhla do tohto samovražedného dobrodružstva," povedal Lavrov. "Nebudem tu hovoriť o nezmyselnosti a nebezpečenstve myšlienky pokúsiť sa vybojovať víťazstvo s jadrovou mocnosťou," dodal.



Hrubé porušovanie práv Rusov a tých, ktorí sa „cítia byť súčasťou ruskej kultúry“ podľa Lavrova prináša so sebou hrozby pre bezpečnosť Ruska a celej Európy, pochádzajúce od kyjevského režimu a tých, ktorí ho chcú „vtiahnuť do NATO“.



Lavrov takisto odmietol reštart medzinárodných vzťahov. „O akej globálnej spolupráci môžeme seriózne diskutovať, keď Západ pošliapal všetky tie neotrasiteľné hodnoty globalizácie, o ktorých nám toľko rokov rozprával z tohto rečníckeho pultu,“ vyhlásil Lavrov. DPA v tejto súvislosti pripomenula, že Rusko sa nedávno dištancovalo od Agendy OSN pre budúcnosť, ktorú malo minulú nedeľu jednomyseľne schváliť 193 členov OSN.



Lavrov zároveň kategoricky odmietol akúkoľvek zodpovednosť Ruska za problémy vo fungovaní rôznych orgánov OSN, napríklad Bezpečnostnej rady, a vinu za to pripísal výlučne západným krajinám. „Bezprecedentná miera arogancie a agresivity západnej politiky voči Rusku nielenže ničí myšlienku globálnej spolupráce propagovanej generálnym tajomníkom OSN, ale stále viac blokuje aj fungovanie celého systému globálnej správy vecí verejných vrátane Bezpečnostnej rady OSN,“ tvrdí Lavrov.