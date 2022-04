Lavrov varuje pred treťou svetovou vojnou

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Kyjev 26. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov varoval Ukrajinu pred vyprovokovaním tretej svetovej vojny a upozornil, žeInformovala o tom v utorok agentúra AP, pričom poukázala na to, že Lavrov prišiel s týmito vyjadreniami v pondelok, keď Rusko v rámci svojej novej ofenzívy na východe Ukrajiny spustilo útoky na železničnú infraštruktúru a palivové zariadenia nachádzajúce sa ďaleko od frontovej línie.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na Twitteri uviedol, že Lavrovove vyjadrenia len zdôrazňujú potrebu pomoci Ukrajiny zo strany Západu:píše sa v Kulebovom tvíte.AP vo svojej správe pripomenula, že Spojené štáty v pondelok v zrýchlenom režime dodali na Ukrajinu ďalšie zbrane a zdôraznili, že pomoc západných spojencov v dva mesiace trvajúcej vojne na Ukrajine má význam.V zjavnej reakcii na to Lavrov vyhlásil, že Rusko máupozornil Lavrov.Opäť súčasne varoval, že zbrane dodané západnými krajinami, a pripomenul, že ruské jednotky sa už zamerali na sklady zbraní na západnej Ukrajine.Lavrov obvinil ukrajinských lídrov z provokovania Ruska tým, že požiadali NATO, aby sa zapojilo do konfliktu. Podľa Lavrova NATO v skutočnostiPoskytovaním zbraní NATO, varoval Lavrov podľa prepisu jeho rozhovoru v relácii Veľká hra na Prvom kanále ruskej štátnej televízie, ktorý bol zverejnený na webovej stránke ruského ministerstva zahraničných vecí.Pokiaľ ide o možnosť jadrovej konfrontácie, Lavrov povedal:dodal.Lavrov súčasne vyhlásil, že