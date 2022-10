Lavrov: Vojnu s Ukrajinou už dlho riadia Spojené štáty

Moskva 11. októbra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že "Spojené štáty sú do vojny s Ukrajinou de facto zapojené už dlhší čas". TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AP, ktoré sa odvolávajú na ruské štátne médiá.



"Túto vojnu riadia Anglosasi," vyhlásil Lavrov. Spomenul tiež tvrdenia, že Spojené štáty boli ochotné s Ruskom rokovať a Moskva to odmietla, pričom ich označil za lož. Kremeľ podľa neho nedostal "nijakú serióznu ponuku na kontakt".



Lavrov však ďalej nástojil na tom, že Rusko by neodmietlo stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Joeom Bidenom na nadchádzajúcom summite krajín G20.



Šéf ruskej diplomacie v rozhovore pre ruskú televíziu tiež odmietol špekulácie o možnom použití jadrových zbraní a dodal, že Rusko by sa k nim uchýlilo len v tom prípade, že by čelilo svojmu bezprostrednému zániku.



"(Jadrové zbrane) sú výhradným odvetným opatrením na zabránenie zániku Ruskej federácie v prípade priamych atómových útokov či použitia iných zbraní, ktoré by ohrozovali existenciu ruského štátu," zdôraznil Lavrov.



Lavrov tiež obvinil západné krajiny z toho, že o možnom použití jadrových zbraní Ruskom šíria špekulácie, a vyzval ich, aby "boli pri vydávaní verejných vyhlásení maximálne opatrní".



Putin v septembri varoval Západ, že ak bude pokračovať v "jadrovom vydieraní", Moskva odpovie celým svojím obrovským arzenálom zbraní.