Lavrov: Vstup Fínska a Švédska do NATO nebude veľkou zmenou

Moskva 17. mája (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že vstup Fínska a Švédska do NATO neprinesie veľkú zmenu, keďže obe severské krajiny sa už dlhodobo zúčastňujú na vojenských cvičeniach Severoatlantickej aliancie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.uviedol Lavrov.dodal šéf ruskej diplomacie.Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok vyhlásil, že vstup oboch severských krajín do NATO nebude pre Rusko hrozbou, ale vojenské rozšírenie územia (aliancie) budeO rozhodnutí Švédska vstúpiť do NATO informovala v pondelok tamojšia premiérka Magdalena Anderssonová. Podobné vyhlásenie urobili v nedeľu za svoju krajinu fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová.