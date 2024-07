Lavrov: Vyhlásenia Ukrajiny o mierových rokovaniach sú rozporuplné

Viang Čan 27. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu uviedol, že nepočúva vyhlásenia Ukrajiny o mierových rokovaniach, keďže sú podľa neho rozporuplné. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba tento týždeň navštívil Čínu a v rozhovore pre ukrajinské médiá povedal, že Kyjev nemožno nútiť k rokovaniam. Peking podľa Kulebu rešpektuje územnú celistvosť Ukrajiny.



Kuleba "to nehovorí prvýkrát a niekedy hovorí úplne opačné veci", reagoval Lavrov. "Ešte nedávno sa hovorilo o rokovaniach. (Ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj hovoril o pripravenosti konečne zasadnúť za rokovací stôl s ruskými predstaviteľmi. Aby som bol úprimný, nepočúvam ich," dodal.



Ruský minister zahraničných vecí po rokovaní so svojím čínskym kolegom Wang Im v Laose na zasadnutí šéfov diplomacií Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) uviedol, že diskutovali aj o Kulebovej návšteve v Číne. Z rozhovoru "vycítil, že čínsky postoj zostáva nezmenený", povedal.



Peking podľa Lavrova trvá na tom, že formát akýchkoľvek mierových rokovaní musí byť "prijateľný pre všetky strany".



Zelenskyj minulý týždeň pripustil, že na druhý mierový summit o Ukrajine by mohli byť pozvaní aj predstavitelia Ruska. Na prvú konferenciu tohto formátu, ktorá sa konala v júni vo Švajčiarsku, Moskva pozvaná nebola, pripomína AFP.



Kuleba tento týždeň na stretnutí so svojím čínskym náprotivkom uviedol, že Ukrajina bude v určitej fáze ochotná viesť rozhovory s Ruskom, ak bude Moskva rokovať v dobrej viere. Dodal, že v súčasnosti takúto ochotu z ruskej strany nevidí.