Lavrov: Výmeny väzňov medzi Ruskom a USA pomáhajú upevňovať dôveru

Moskva 11. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok ocenil najnovšiu výmenu väzňov medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Takéto výmeny podľa neho pomáhajú upevňovať vzájomnú dôveru v čase, keď sa krajiny snažia znovu vybudovať vzťahy medzi nimi. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Rusko vo štvrtok vydalo Spojeným štátom americko-ruskú občianku Xeniu Karelinovú, ktorú minulý rok odsúdili na 12 rokov väzenia za „vlastizradu“; tej sa dopustila tým, že darovala necelých 52 dolárov charitatívnej organizácii Razom so sídlom v New Yorku, ktorá pomáha Ukrajine.



Výmenou za to Spojené štáty vydali Rusku nemecko-ruského občana Arthura Petrova, ktorého zatkli v roku 2023 na Cypre na žiadosť USA pre obvinenia z nezákonného vývozu americkej elektroniky do Ruska.



„Politika by mala pracovať na tom, aby robila niečo užitočné, aby zlepšovala životy ľudí. Toto bola druhá výmena väzňov za posledných niekoľko týždňov,“ uviedol Lavrov po ministerskom zasadnutí Spoločenstva nezávislých štátov v kazašskom meste Almaty.



USA pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia znovu nadviazať kontakt s Ruskom. V uplynulých týždňoch absolovali už niekoľko kôl vzájomných rokovaní, naposledy vo štvrtok v Istanbule. V piatok sa zase podľa servera Axios so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom stretne Trumpov vyslanec Steve Witkoff. Túto návštevu medzičasom potvrdil aj Putinov hovorca Dmitrij Peskov.