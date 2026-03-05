< sekcia Zahraničie
Lavrov vyzval na moratórium bojových akcií na Blízkom východe
Šéf ruskej diplomacie pripomenul, že sú solidárni členskými krajinami Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu.
Autor TASR
Moskva 5. marca (TASR) - Na Blízkom východe je podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova potrebné vyhlásiť moratórium na útoky, ktoré spôsobujú civilné obete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Vyzvime všetci na zastavenie všetkých bojových akcií, počnúc úplným moratóriom na útoky, ktoré spôsobujú civilné obete a ničia civilnú infraštruktúru, ako sa to deje v mnohých arabských krajinách,“ vyhlásil Lavrov vo štvrtok v Moskve.
Rusko je podľa jeho slov spolu so svojimi partnermi pripravené vypracovať návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) o ukončení bojových akcií na Blízkom východe. „Poďte, spoločne pozdvihneme hlas, aby sme to všetko zastavili. Potrebujeme jednoduchú a stručnú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá by nemala mať príliš veľa slov. Spolu s našimi priateľmi sme pripravení takýto návrh v New Yorku vypracovať a uvidíme aká bude reakcia,“ povedal Lavrov.
Šéf ruskej diplomacie pripomenul, že sú solidárni členskými krajinami Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu. Súčasne poukázal na to, že rovnako solidárni sú aj s Iránom, pretože počas dlhých rokov sa „všemožne snažili“ napomôcť procesom, ktoré v tomto regióne vznikali, formovali sa a silneli s cieľom normalizovať vzťahy medzi Iránom a Arabmi.
Rusko a jeho partneri na globálnej scéne urobia podľa Lavrova všetko pre to, aby vytvorili atmosféru, ktorá znemožní operáciu na Blízkom východe: „Urobíme všetko pre to, aby sme spolu s ďalšími mierumilovnými členmi medzinárodného spoločenstva, vrátane Bezpečnostnej rady OSN a Valného zhromaždenia OSN, prispeli k vytvoreniu atmosféry, ktorá takúto operáciu úplne znemožní.“
Lavrov vyjadril podľa agentúry TASS zároveň nádej, že krviprelievanie na Blízkom východe sa skončí uvedomením si nezmyselnosti takýchto avantúr proti Iránu a nevyhnutnosti potreby dosiahnuť dohodu.
„Vyzvime všetci na zastavenie všetkých bojových akcií, počnúc úplným moratóriom na útoky, ktoré spôsobujú civilné obete a ničia civilnú infraštruktúru, ako sa to deje v mnohých arabských krajinách,“ vyhlásil Lavrov vo štvrtok v Moskve.
Rusko je podľa jeho slov spolu so svojimi partnermi pripravené vypracovať návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) o ukončení bojových akcií na Blízkom východe. „Poďte, spoločne pozdvihneme hlas, aby sme to všetko zastavili. Potrebujeme jednoduchú a stručnú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá by nemala mať príliš veľa slov. Spolu s našimi priateľmi sme pripravení takýto návrh v New Yorku vypracovať a uvidíme aká bude reakcia,“ povedal Lavrov.
Šéf ruskej diplomacie pripomenul, že sú solidárni členskými krajinami Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu. Súčasne poukázal na to, že rovnako solidárni sú aj s Iránom, pretože počas dlhých rokov sa „všemožne snažili“ napomôcť procesom, ktoré v tomto regióne vznikali, formovali sa a silneli s cieľom normalizovať vzťahy medzi Iránom a Arabmi.
Rusko a jeho partneri na globálnej scéne urobia podľa Lavrova všetko pre to, aby vytvorili atmosféru, ktorá znemožní operáciu na Blízkom východe: „Urobíme všetko pre to, aby sme spolu s ďalšími mierumilovnými členmi medzinárodného spoločenstva, vrátane Bezpečnostnej rady OSN a Valného zhromaždenia OSN, prispeli k vytvoreniu atmosféry, ktorá takúto operáciu úplne znemožní.“
Lavrov vyjadril podľa agentúry TASS zároveň nádej, že krviprelievanie na Blízkom východe sa skončí uvedomením si nezmyselnosti takýchto avantúr proti Iránu a nevyhnutnosti potreby dosiahnuť dohodu.