Lavrov vyzval OSN na zorganizovanie konferencie o konflikte v Gaze

Moskva 13. decembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu vyzval generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na zorganizovanie medzinárodnej konferencie, ktorej cieľom bude nájsť trvalé riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Jediným spôsobom, ako tento problém vyriešiť navždy a spravodlivo, je usporiadať medzinárodnú konferenciu so všetkými piatimi stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN," povedal Lavrov. Podľa jeho slov by mali byť prítomní aj zástupcovia krajín Ligy arabských štátov, Organizácie islamskej spolupráce a Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu.



"OSN by mala zohrávať vedúcu úlohu pri zvolávaní takéhoto podujatia... Verím, že generálny tajomník OSN je schopný takejto iniciatívy," dodal šéf ruskej diplomacie.



Piatimi stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN s právom veta sú okrem Ruska aj Británia, Čína, Francúzsko a Spojené štáty.



Podľa Lavrova "pokračujúca nespravodlivosť voči palestínskemu ľudu, ktorému bolo prisľúbené vytvorenie palestínskeho štátu... podnecuje veľmi vážne teroristické a extrémistické nálady". Zároveň ubezpečil, že Moskva robí všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila prepustenie rukojemníkov, ktorých Hamas zajal počas októbrového útoku na Izrael.



Rusko kritizuje vojenskú operáciu izraelskej armády v Pásme Gazy, ktorej cieľom je zničiť Hamas. Ruský prezident Vladimir Putin v uplynulom období odsúdil "katastrofickú" humanitárnu situáciu v Gaze.