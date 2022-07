Lavrov vyzval USA,aby sa pri výmene väzňov vrátili k tichej diplomacii

Moskva/Washington 29. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas prvého známeho rozhovoru so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom od začiatku invázie Ruska na Ukrajine "dôrazne odporučil" Spojeným štátom, aby sa vrátili k "tichej diplomacii" týkajúcej sa prípadnej výmeny väzňov, a "bez špekulatívnej informačnej vaty". V piatok vo vyhlásení to uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí, na ktoré sa odvolala americká televízia CNN.



Blinken v piatok na tlačovej konferencii povedal, že sa rozprával s Lavrovom. Telefonát trval približne 25 minút, uviedol iný predstaviteľ amerického ministerstva. Minister Blinken dodal, že v telefonáte "vyvíjal tlak na Kremeľ, aby prijal zásadný návrh, ktorý sme predložili ohľadne prepustenie Paula Whelana a Brittney Grinerovej".



Tento návrh obsahuje ponuku na výmenu spomínaných dvoch Američanov za odsúdeného ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta, napísal portál CNN tento týždeň.



Na tému "prebiehajúcej špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine Lavrov Blinkenovi povedal, že "ciele a zámery Ruska budú úplne splnené", uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.



"V týchto súvislostiach bola pozornosť amerického ministerstva upriamená na fakt, že pumpovanie zbraní USA a NATO ukrajinským ozbrojeným silám a národným práporom, ktoré sa rozsiahlo používajú proti civilnému obyvateľstvu, iba predlžuje agóniu režimu v Kyjeve, predlžuje konflikt a znásobuje počty obetí," dodávalo sa v ruskom vyhlásení.



Obaja politici sa "podrobne" rozprávali o súčasnej svetovej potravinovej kríze, dodala ruská strana.



"Blinken bol informovaný o detailoch dohody podpísanej 22. júla v Istanbule, týkajúcej sa prepravy ukrajinského obilia z čiernomorských prístavov a podpory ruského vývozu potravín a hnojív. Minister (Lavrov) zdôraznil, že situáciu sťažujú americké sankcie a že sľuby USA o poskytnutí príslušných výnimiek pre ruské potravinové dodávky ešte neboli splnené. Naznačili sme aj to, že je neprijateľné, keď tento problém využíva ´kolektívny Západ´ pre svoje geopolitické záujmy," uviedol tiež rezort ruskej diplomacie.