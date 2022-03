Lavrov: Vzťahy Ruska a Číny sú najpevnejšie v histórii

Moskva 28. marca (TASR) - Vzťahy Ruska a Číny sú v súčasnosti najpevnejšie v histórii. V pondelok to povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Toto vyjadrenie šéfa ruskej diplomacie prišlo v čase, keď sa Západ snaží izolovať Rusko za jeho agresiu na Ukrajine, a to aj prostredníctvom tvrdých sankcií. Peking opakovane uviedol, že je proti zavedeniu sankcií voči Moskve a chce s ňou udržiavať bežnú ekonomickú a obchodnú výmenu. Čína tiež odmietla odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajine, uviedla agentúra Reuters.



Čínsky minister zahraničných vecí Wang I nedávno v telefonáte so svojím španielskym náprotivkom Josém Manuelom Albaresom uviedol, že Čína nie je súčasťou krízy na Ukrajine a už vôbec nechce byť ovplyvnená sankciami, pričom bola vždy proti ich zavádzaniu za účelom riešenia problémov.



Moskva a Peking vo februári deklarovali, že vzťahy ich krajín sú "bez limitov".



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok uviedol, že verí, že Čína urobí všetko pre ukončenie konfliktu na Ukrajine a neurobí nič, čo by mohlo konflikt eskalovať.