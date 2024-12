Lavrov: Západ chce prímerie preto, aby Kyjevu dodal modernejšie zbrane

Moskva 2. decembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok obvinil západné štáty z toho, že prímerie na Ukrajine chcú dosiahnuť preto, aby Kyjev vyzbrojili ďalšími pokročilými zbraňami. Šéf ruskej diplomacie to uviedol na tlačovej konferencii so svojím maďarským rezortným kolegom Péterom Szijjártóom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Lavrova Západ "začína hovoriť o prímerí ako o prostriedku, ktorý má poskytnúť Ukrajine úľavu a Západu príležitosť opätovne zásobovať Ukrajinu modernými zbraňami dlhého doletu." Takýto prístup nepovažuje ruský minister za "cestu k mieru".



Možnosť začiatku rokovaní o prímerí na Ukrajine sa skloňuje čoraz častejšie. Diskusie rozprúdilo najmä znovuzvolenie Donalda Trumpa do úradu amerického prezidenta, ktorý v predvolebnej kampani opakovane vyhlásil, že vojnu na Ukrajine rýchlo vyrieši. Kyjev vzdoruje ruskej invázii už viac ako 1000 dní.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň v rozhovore pre Sky News pripustil možnosť, že horúca fáza vojny by sa mohlo ukončiť tým, že neokupované časti Ukrajiny by vstúpili do NATO. Ukrajinský prezident tak prvýkrát naznačil dohodu o prímerí, ktorá by zahŕňala ruskú kontrolu nad ukrajinským územím



Šéf Kremľa Vladimir Putin vo svojich podmienkach ukončenia vojny stanovuje, že Ukrajina sa musí vzdať svojich ambícií vstúpiť do NATO a musí stiahnuť všetky jednotky z Doneckej, Luhanskej, Záparožskej a Chersonskej oblasti, na ktoré si robí nároky Rusko.