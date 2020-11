Lavrov: Západ hrubo zasahuje do vnútroštátnych záležitostí Bieloruska

Minsk 26. novembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok obvinil Západ zo zasahovania do vnútroštátnych záležitostí Bieloruska. Vyhlásil to po stretnutí s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v tamojšej metropole Minsk, informovala agentúra AFP.



"Rozumný bieloruský ľud sa zaobíde aj bez akýchkoľvek vonkajších vplyvov a dotieravých a nevyžiadaných ponúk na sprostredkované rozhovory," povedal Lavrov na tlačovom brífingu so svojim bieloruským rezortným partnerom Uladzimirom Makejom. Lavrov obvinil konkrétne Spojené štáty a viaceré európske krajiny z "hrubého zasahovania".



Lukašenko obviňuje západné krajiny zo zasahovania do záležitostí Bieloruska už dlho. V utorok uviedol, že západné štáty sa v poslednej dobe veľmi obávajú rozvoja Bieloruska, preto vytvárajú "rôzne systémy na vyvíjanie vplyvu" na tamojšie úrady.



"Dostali sa do bodu, keď sú pripravení zapojiť do tohto procesu (aj) Rusko, ale nevedia ako," vyhlásil Lukašenko v utorok, keď v Minsku slávnostne preberal poverovacie listiny od nových veľvyslancov.



Moskva podporuje Lukašenkovu vládu od vypuknutia masových protestov v auguste tohto roku v súvislosti so spornými prezidentskými voľbami, ktoré vyhral práve úradujúci prezident. Kritici jeho vládu obviňujú zo zmanipulovania výsledkov, väznenia opozičných politikov a tvrdého potláčania protestov.



Polícia zadržala už tisíce ľudí, ktorí hlásia, že vo väzbe zažili mučenie a zneužívanie. Tieto správy vyvolali ostrú kritiku medzinárodného spoločenstva a zavedenie sankcií voči Bielorusku.