Lavrov:Zelenského slová potvrdili, že špeciálna operácia bola potrebná

Moskva 7. októbra (TASR) - Štvrtkové vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že NATO by malo preventívne udrieť na Rusko, potvrdili, že spustenie "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajinu bolo potrebné. V piatok to uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Zelenskyj vo štvrtok v diskusii s austrálskym think-tankom Lowy Institute vyjadril presvedčenie, že na to, aby sa Rusku zabránilo použiť atómové zbrane, sú nevyhnutné preventívne údery – aby Moskva vedela, čo by Rusko v prípade jadrového útoku čakalo.



"(Zelenskyj) tým v podstate predložil svetu ďalšie dôkazy o hrozbách, ktoré predstavuje kyjevský režim... Preto bola na neutralizáciu (tohto režimu) spustená špeciálna vojenská operácia," povedal Lavrov.



Hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov následne na sociálnej sieti napísal, že Zelenskyj mal vo svojom štvrtkovom vyjadrení na mysli sankcie. "Kolegovia, zašli ste so svojou jadrovou hystériou trochu priďaleko a teraz počujete jadrové útoky aj tam, kde žiadne nie sú," povedal. Podľa jeho slov hovoril ukrajinský líder o období pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. "Vtedy bolo potrebné uplatniť preventívne opatrenia, aby Rusko nezačalo vojnu. Pripomínam, že jedinými opatreniami, o ktoré vtedy išlo, boli preventívne sankcie," dodal.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil Zelenského vyjadrenia za "výzvu na začatie ďalšej svetovej vojny s nepredvídateľnými, obludnými následkami".



Rusko spustilo 24. februára "špeciálnu vojenskú operáciu" s cieľom demilitarizovať a denacifikovať susednú Ukrajinu. Kyjev a jeho spojenci to odmietli a označili za neopodstatnenú zámienku na vojenskú inváziu.