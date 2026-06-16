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Lavrov: Zelenskyj sa venuje megafónovej diplomacii a hrá pre publikum
Podľa Moskvy jeden z hlavných problémov predstavujú neustále pokusy Západu vtiahnuť Ukrajinu do Severoatlantickej aliancie.
Autor TASR
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Moskva 16. júna (TASR) - V európskych krajinách sa aktívne diskutuje o potrebe obnoviť „niekdajšiu vojenskú moc“ Nemecka, vyhlásil v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na tlačovej konferencii v Moskve po rokovaniach s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Lavrov poukázal na to, že Rusko oceňuje diplomatické úsilie Turecka pri urovnaní situácie na Ukrajine, ale pripomenul, že na to, aby bolo urovnanie „stabilné, dlhodobé a nádejné, je potrebné riešiť základné príčiny tejto krízy“. Podľa Moskvy jeden z hlavných problémov predstavujú neustále pokusy Západu vtiahnuť Ukrajinu do Severoatlantickej aliancie.
Keď ruský minister zahraničných vecí hovoril o ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom povedal, že sa venuje „megafónovej diplomacii“. Dokazuje to jeho „nedávny, bezočivý odkaz ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi“, ktorý mu „odovzdal prostredníctvom médií“. Podľa Lavrova Zelenskyj iba „hrá pre publikum, a aj to len na fortepiano“.
Zelenskyj zverejnil začiatkom mesiaca otvorený list adresovaný Putinovi, v ktorom mu navrhol priame stretnutie s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Ukrajinský líder to označil za jeden z mála spôsobov, ako sa môže obrátiť na ruského prezidenta.
Šéf ruskej diplomacie poukázal ďalej na to, že v európskych krajinách sa aktívne diskutuje o potrebe obnoviť „niekdajšiu vojenskú moc“ Nemecka, aby malo „najsilnejšiu armádu v Európe“. Západu súčasne vyčítal dvojaké štandardy v duchu zásady: „Ja môžem všetko, ale všetci ostatní si musia odo mňa pýtať povolenie,“ cituje Lavrova agentúra TASS.
Lavrov poukázal na to, že Rusko oceňuje diplomatické úsilie Turecka pri urovnaní situácie na Ukrajine, ale pripomenul, že na to, aby bolo urovnanie „stabilné, dlhodobé a nádejné, je potrebné riešiť základné príčiny tejto krízy“. Podľa Moskvy jeden z hlavných problémov predstavujú neustále pokusy Západu vtiahnuť Ukrajinu do Severoatlantickej aliancie.
Keď ruský minister zahraničných vecí hovoril o ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom povedal, že sa venuje „megafónovej diplomacii“. Dokazuje to jeho „nedávny, bezočivý odkaz ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi“, ktorý mu „odovzdal prostredníctvom médií“. Podľa Lavrova Zelenskyj iba „hrá pre publikum, a aj to len na fortepiano“.
Zelenskyj zverejnil začiatkom mesiaca otvorený list adresovaný Putinovi, v ktorom mu navrhol priame stretnutie s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Ukrajinský líder to označil za jeden z mála spôsobov, ako sa môže obrátiť na ruského prezidenta.
Šéf ruskej diplomacie poukázal ďalej na to, že v európskych krajinách sa aktívne diskutuje o potrebe obnoviť „niekdajšiu vojenskú moc“ Nemecka, aby malo „najsilnejšiu armádu v Európe“. Západu súčasne vyčítal dvojaké štandardy v duchu zásady: „Ja môžem všetko, ale všetci ostatní si musia odo mňa pýtať povolenie,“ cituje Lavrova agentúra TASS.