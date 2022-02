Lavrov zrušil cestu do Ženevy pre sankcie EÚ uvalené na ruské lety

Ženeva 28. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zrušil svoju cestu do švajčiarskej Ženevy, kde sa mal v utorok zúčastniť na Konferencii o odzbrojovaní, ktorú organizuje Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC). Oznámila to v pondelok ruská misia pri OSN v Ženeve. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Lavrov, ktorý mal na konferencii v utorok osobne vystúpiť, svoju cestu zrušil pre "bezprecedentný zákaz týkajúci sa jeho letu vo vzdušnom priestore viacerých členských krajín Európskej únie, ktoré zaviedli protiruské sankcie", uviedla na sociálnej sieti Twitter ruská misia pri OSN v Ženeve.



Európska únia potvrdila v nedeľu svoje rozhodnutie zatvoriť svoj vzdušný priestor pre Rusko. Tento zákaz je súčasťou opatrení, ktoré boli prijaté v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, píše CNN.



"Náš vzdušný priestor bude uzavretý pre každé ruské lietadlo. Toto sa týka aj privátnych lietadiel a oligarchov," uviedla v nedeľu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Oznámenie o zrušení Lavrovovej cesty do Ženevy prichádza v čase otvorenia Konferencie o odzbrojovaní, počas ktorého prezidenti, ministri a iní predstavitelia krajín z celého sveta vyjadrili znepokojenie nad ruskou inváziou na Ukrajinu.



Ukrajinská vláda ešte minulý týždeň požiadala UNHRC, aby bezodkladne zorganizovala diskusiu o ľudských právach na Ukrajine v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom a zhodnotila, či je potrebné začať vyšetrovanie pre ich údajne porušovanie.



Tento návrh Ukrajiny podporilo 29 zo 47 členov UNHRC, pričom piati členovia vrátane Ruska a Číny hlasovali proti a 13 sa zdŕžalo hlasovania, píše AFP.