Lavrova po príchode na Bali previezli do nemocnice, Rusko to poprelo

Nasa Dua 14. novembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov bol po prílete na indonézsky ostrov Bali, kde sa uskutoční summit skupiny G20, prevezený do nemocnice. S odvolaním sa nemenované zdroje o tom informovala v pondelok agentúra AP. Ruské ministerstvo zahraničných vecí to však poprelo.



Podľa troch nemenovaných zdrojov z indonézskej vlády a zdravotníctva je šéf ruskej diplomacie v miestnej nemocnici. Dva zo zdrojov pritom uviedli, že jeho zdravotné komplikácie súvisia so srdcom. Osoby, ktoré tieto informácie AP poskytli, nechceli byť menované, pretože o tejto záležitosti nemohli oficiálne hovoriť.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí tieto informácie označilo za nepodložené. "Je to samozrejme vrchol nepravdivosti," cituje hovorkyňu ruského rezortu obrany Mariju Zacharovovú agentúra Reuters. Hovorkyňa na sociálnej sieti Telegram uviedla, že o hospitalizácii sa dozvedala, keď spolu s Lavrovom sledovala správy.



Samotný Lavrov neskôr tieto správy označil za "hru, ktorá v politike nie je ničím novým". Poukázal na to, že západné médiá už celé desaťročia nepravdivo píšu o tom, že chorý je aj ruský prezident Vladimir Putin. "Som v hoteli a čítam materiály k zajtrajšiemu summitu," uviedol Lavrov.



Guvernér indonézskej provincie Bali Wayan Koster pre Reuters uviedol, že šéf ruskej diplomacie navštívil na ostrove nemocnicu Sanglah, kde absolvoval lekársku prehliadku. "Bol zdravý. Po prehliadke hneď odišiel," uviedol Koster.



Lavrov, ktorý na summit G20 bude zastupovať ruského prezidenta Vladimira Putina, pricestoval na Bali v nedeľu.