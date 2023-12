Lavrovov námestník rokoval s Hamasom o prepustení rukojemníkov

Jeruzalem/Gaza/Moskva 11. decembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov v pondelok rokoval s predstaviteľmi palestínskeho radikálneho hnutia Hamas a žiadal prepustenie rukojemníkov zavlečených z Izraela a zadržiavaných v Pásme Gazy. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).



TOI s odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS napísal, že Bogdanov hovoril s podpredsedom politického výboru Hamasu Músom Abú Marzúkom, generálnym tajomníkom Palestínskej demokratickej únie Sálihom Rafátom a vysokým predstaviteľom Ľudového frontu za oslobodenie Palestíny Mahírom Tahírom.



Bogdanov s nimi rokoval o súčasnej eskalácii palestínsko-izraelského konfliktu s dôrazom na vojenskú a humanitárnu situáciu v Pásme Gazy, uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Ruská strana zároveň potvrdila svoj zásadný postoj v otázke nutnosti zastavenia paľby a okamžitého riešenia všetkých vznikajúcich humanitárnych problémov vrátane prepustenia rukojemníkov, píše sa vo vyhlásení ruského rezortu diplomacie.



Bogdanovove rokovania s palestínskym vedením sa konali deň po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu telefonicky hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Ich telefonát trval asi hodinu a izraelský líder počas neho kritizoval spojenectvo Moskvy s Iránom a vyjadril nespokojnosť s postojom Ruska k vojne Izraela s Hamasom, ktorý Moskva dáva najavo aj na medzinárodných fórach.



Od vypuknutia vojny medzi Izraelom a Hamasom totiž Rusko opakovane kritizovalo Izrael, a to aj v Bezpečnostnej rade OSN, pričom v Moskve zároveň prijali vodcov Hamasu. Palestínski radikáli krátko po tejto návšteve prepustili troch rukojemníkov s ruským občianstvom. TOI dodal, že to bol prejav "vďaky od teroristickej skupiny" určený Putinovi.



Izraelská armáda v nedeľu vyslovila predpoklad, že v Pásme Gazy je naďalej zadržiavaných 137 rukojemníkov z približne 240 unesených z kibucov a obcí na juhu Izraela 7. októbra pri vpáde palestínskych kománd.



Počas týždeň trvajúceho prímeria, na ktorom sa Izraela Hamas dohodli za pomoci sprostredkovateľov koncom novembra, bolo postupne prepustených 105 rukojemníkov vrátane 80 Izraelčanov. Výmenou za to sa na slobodu dostalo 240 palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom.