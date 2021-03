Lavrovova návšteva krajín Perzského zálivu bola viac než produktívna

Moskva 14. marca (TASR) - Návšteva ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch a Katare bola viac než produktívna, uviedla v sobotu v rozhovore pre Youtube kanál Solovjov Live hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Informovala o tom agentúra TASS.



"Môžeme ju označiť za viac než produktívnu cestu," povedala Zacharovová. "Rozhovory neboli len protokolárnymi rozhovormi, boli to skutočne hlboké rokovania o bilaterálnych vzťahoch, našom prístupe a krokoch týkajúcich sa medzinárodných problémov a regionálnych záležitostí," uviedla, popisujúc rozhovory ako viacformátové, viacrozmerné rokovania s veľkými plánmi do budúcnosti a diskusiou o tom, ako ich uviesť do praxe.



Strany okrem iného rokovali o širokom spektre problémov v rôznych sférach, vrátane situácie v Sýrii, hospodárskych vzťahov a spolupráce pri riešení pandémie nového koronavírusu.



Lavrovova návšteva krajín Perzského zálivu sa uskutočnila v dňoch 9. - 11. marca.