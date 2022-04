Lavrov:Rusko nepozastaví pre mierové rokovania svoju vojenskú operáciu

Moskva 11. apríla (TASR) - Rusko nepozastaví svoju vojenskú operáciu na Ukrajine pre ďalšie kolo mierových rokovaní. Vyhlásil to v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Podľa ruských predstaviteľov mierové rokovania s Ukrajinou nenapredujú tak rýchlo, akoby chceli. Zároveň obviňujú Západ, že sa snaží mierové rokovania zmariť, keď obviňuje ruských vojakov z páchania vojnových zločinov na Ukrajine, čo Rusko popiera.



Lavrov však v rozhovore odvysielanom v ruskej štátnej televízii uviedol, že nevidí dôvod na to, prečo by rokovania s Ukrajinou nemali pokračovať. Zároveň však trvá na tom, že Moskva nepozastaví svoju vojenskú operáciu, keď sa strany opäť zídu.



Ruský prezident Vladimir Putin nariadil podľa Lavrova pozastaviť vojenskú činnosť počas prvého kola ukrajinsko-ruských mierových rokovaní, ktoré sa konali koncom februára. Podľa Lavrova však Moskva odvtedy zmenila svoj pohľad na vec.



"Po tom, ako sa sme sa presvedčili, že Ukrajinci neplánujú tento krok opätovať, rozhodli sme sa, že počas ďalšieho kola rokovaní nepríde k prerušeniu (vojenskej činnosti), až kým nebude dosiahnutá konečná dohoda," uviedol šéf ruskej diplomacie.



Lavrov minulý týždeň obvinil Kyjev z toho, že predstavil Moskve "neakceptovateľný" návrh mierovej dohody, ktorý sa líšil od toho, na čom sa strany predtým dohodli. Ukrajina tieto Lavrovove vyjadrenia odmietla, pričom ich označila za taktiku, ktorej cieľom je podkopanie Ukrajiny alebo odpútanie pozornosti od obvinení súvisiacich s páchaním vojnových zločinov ruskými jednotkami na Ukrajine.