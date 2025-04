Lazzarini: Gaza je po 50 dňoch blokovania pomoci územím zúfalstva

Ženeva 22. apríla (TASR) - Šéf Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippe Lazzarini v utorok upozornil, že obyvatelia Pásma Gazy sú vystavení prehlbujúcej sa kríze súvisiacej s hladomorom - 50 dní po tom, čo Izrael začal blokovať prísun humanitárnej pomoci do tejto vojnou zničenej palestínskej enklávy, kde následne obnovil boje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Gaza sa stala územím zúfalstva,“ uviedol Lazzarini na sieti X. „Hlad sa šíri a prehlbuje, zámerne a rukou človeka,“ dodal.



V Pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie a na palestínske územie začala prúdiť humanitárna pomoc. Jej prísun však 2. marca Izrael zablokoval a následne 18. marca obnovil boje. OSN varovala pred hrozivou humanitárnou situáciou pre 2,4 milióna obyvateľov Pásma Gazy.



„Ako dlho ešte potrvá, kým prázdne slová odsúdenia prerastú do činov na zrušenie obliehania, obnovenie prímeria a záchranu toho mála, čo ešte zostalo z ľudskosti?,“ opýtal sa Lazzarini na X. Obyvatelia enklávy, najmä ženy a deti, sú podľa neho vystavení kolektívnemu trestu.



Tvrdí, že zranení, chorí a starí ľudia sú bez zdravotníckych potrieb, hoci humanitárne organizácie ako samotná UNRWA majú tisíce kamiónov s pomocou, ktorej čoskoro uplynie dátum spotreby.



„Humanitárna pomoc je využívaná ako vyjednávacia a vojnová zbraň,“ vyhlásil šéf UNRWA. Trval na tom, že obliehanie Pásma Gazy musí skončiť, musia sa obnoviť dodávky pomoci, rukojemníci musia byť prepustení a prímerie obnovené.



Minulý štvrtok 12 organizácií poskytujúcich pomoc varovalo, že „hladomor nie je len rizikom, ale s veľkou pravdepodobnosťou rýchlo prepuká takmer vo všetkých častiach“ palestínskej enklávy.



„Vidíte jasnú tendenciu k úplnej katastrofe,“ povedal v utorok v Ženeve Jens Laerke, hovorca Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). „Je pravda, že momentálne ide pravdepodobne o najhoršiu humanitárnu situáciu, akú sme počas vojny v Gaze zaznamenali,“ dodal.