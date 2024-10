Lazzarini: Izrael bráni dodávkam humanitárnej pomoci do Pásma Gazy

Gaza 21. októbra (TASR) - Izraelské úrady naďalej bránia humanitárnym misiám dostať sa do oblastí na severe Pásma Gazy s dôležitou pomocou vrátane liekov a potravín. Uviedol to v pondelok generálny komisár Úradu OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippe Lazzarini, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



"Zostávajúce prístrešky UNRWA sú také preplnené, že niektorí vysídlenci sú teraz nútení žiť na toaletách. Podľa správ sú ľudia, ktorí sa pokúšajú utiecť, zabíjaní a ich telá zostávajú na ulici. Odmietané sú tiež misie na záchranu ľudí spod trosiek," informoval Lazzarini v príspevku na sociálnej sieti.



Šéf UNRWA dodal, že nemocnice v oblasti sú bez elektriny a o zranených ľudí sa nemá kto postarať. "Humanitárne organizácie vrátane UNRWA musia mať prístup na sever Pásma Gazy. Odmietanie humanitárnej pomoci a jej zneužívanie na vojenské účely je znakom toho, ako nízko je morálny kompas," uviedol.



Pomoc sa podľa Lazzariniho musí dostať ku všetkým ľuďom v núdzi vrátane detí a izraelských rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas. "Prímerie je začiatkom ukončenia tejto nekonečnej nočnej mory," uzavrel.



Izraelská armáda pred dvoma týždňami spustila na severe Pásma Gazy novú ofenzívu proti hnutiu Hamas. Izrael tvrdí, že do Pásma Gazy prúdi veľké množstvo humanitárnych zásob po pozemných trasách a pomoc je zhadzovaná aj z lietadiel.