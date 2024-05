Lazzarini: Izrael musí zastaviť svoju útočnú kampaň proti UNRWA

Tel Aviv 31. mája (TASR) - Izrael musí podľa šéfa Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) Philippeho Lazzariniho "zastaviť svoju kampaň proti UNRWA", ktorá ohrozuje misiu a pracovníkov agentúry. Vyjadril sa tak v článku zverejnenom v piatok v denníku New York Times. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vojna v Gaze viedla k hrubému ignorovaniu poslania OSN vrátane útokov na zamestnancov, zariadenia a aktivity (UNRWA)," uviedol šéf agentúry. "Tieto útoky sa musia zastaviť a svet musí zakročiť, aby sa páchatelia za ne zodpovedali," dodal Lazzarini.



UNRWA koordinuje takmer všetku pomoc pre Pásmo Gazy, od januára sa však dostala do krízy po tom, čo izraelskí predstavitelia obvinili zhruba desiatku z jej 13.000 zamestnancov z účasti na októbrovom útoku Hamasu na Izrael.



V reakcii na obvinenie zo strany Izraela viac ako desať krajín vrátane Spojených štátov, Nemecka, Británie a Švédska pozastavilo financovanie agentúry UNRWA. Viaceré krajiny platby pre agentúru medzičasom obnovili.



Nezávislé vyšetrovanie vedené bývalou francúzskou ministerkou zahraničných vecí Catherine Colonnovou zistilo niektoré "problémy súvisiace s neutralitou" UNRWA.



"Izraelskí predstavitelia nielenže ohrozujú prácu našich pracovníkov a misiu, ale tiež delegitimizujú UNRWA tým, že ju prakticky označujú za teroristickú organizáciu, ktorá podporuje extrémizmus, a označujú predstaviteľov OSN za teroristov, ktorí sa spolčujú s Hamasom," povedal Lazzarini.



Uviedol, že "útok na UNRWA sa rozšíril aj do (Izraelom anektovaného) východného Jeruzalema". Pred sídlom agentúry sa podľa neho v posledných mesiacoch konajú demonštrácie, pričom došlo k najmenej dvom podpaľačským útokom.



Agentúra minulý týždeň pozastavila distribúciu potravín na juhu Pásma Gazy vrátane Rafahu po tom, čo Izrael začal so svojou ofenzívou v tomto meste a obsadil hraničný priechod Rafah s Egyptom.