Lazzarini: UNRWA otvorí svoju kanceláriu v Ankare
Podľa jeho slov je otvorenie kancelárie otázkou niekoľkých týždňov.
Autor TASR
Ankara 8. januára (TASR) - Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) v priebehu niekoľkých týždňov otvorí svoju kanceláriu v Ankare. Počas návštevy tureckej metropoly to vo štvrtok oznámil generálny riaditeľ UNRWA Philippe Lazzarini. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Podpísali sme finálnu dohodu s vládou Turecka a tentokrát ju podporil aj parlament,“ povedal Lazzarini novinárom. Podľa jeho slov je otvorenie kancelárie otázkou niekoľkých týždňov.
Oznámenie o plánovanom otvorení novej kancelárie prišlo len deň po tom, čo UNRWA uviedla, že tento týždeň pre katastrofálnu finančnú situáciu musela prepustiť 571 zamestnancov z palestínskeho Pásma Gazy. Agentúra označila rozhodnutie o prepustení zamestnancov za nesmierne náročné a dodala, že ho spôsobil pokles dobrovoľných príspevkov.
UNRWA poskytuje pomoc a podporu palestínskym utečencom v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu, v Libanone, Jordánsku a Sýrii už viac než 70 rokov. Ako poznamenal Lazzarini, agentúra naďalej funguje na spomínaných územiach „napriek mnohým, mnohým obmedzeniam“. Svoj chod financuje z dobrovoľných príspevkov, ktorých objem sa však zmenšil. V roku 2025 dostala UNRWA na svoju činnosť len asi 570 miliónov z potrebných približne 880 miliónov dolárov.
Agentúra je vystavená kritike zo strany Izraela, ktorý obvinil jej zamestnancov z práce pre palestínske militantné hnutie Hamas. Niektorí z nich sa podľa neho údajne podieľali na útoku militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy, v súčasnosti pozastavená prímerím. Medzinárodný súdny dvor na jeseň minulého roka rozhodol, že Izrael tieto svoje obvinenia nepreukázal. Izrael zakázal UNRWA pôsobenie na svojom území a fakticky aj v Pásme Gazy.
„Izraelská vláda má záujem zrušiť UNRWA, aby sa uistila, že agentúra nebude mať žiadnu budúcu úlohu v Gaze a prípadne ani na okupovaných palestínskych územiach,“ povedal Lazzarini.
Varoval, že ak agentúra nebude môcť pracovať v Pásme Gazy alebo na Západnom brehu Jordánu, vznikne podľa neho obrovské vákuum. Konštatoval, že v podstate neexistuje žiadny partner ani kapacity, ktoré by mohli UNRWA nahradiť v rozsahu poskytovaných služieb a pomoci a v miere dôvery komunity.
