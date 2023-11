Lazzarini: Útok Izraela na juh Gazy môže priniesť až milión utečencov

Gaza 30. novembra (TASR) - Dôsledkom prípadného izraelského útoku na juh Pásma Gazy by mohol byť až milión utečencov, varoval šéf Agentúry OSN na pomoc palestínskym utečencom (UNWRA) Philippe Lazzarini. TASR o tom informuje na základe štvrtkového článku denníka The Guardian.



Lazzarini, ktorý v noci na štvrtok druhýkrát za posledné obdobie navštívil Gazu, vyzval Izrael, aby si premyslel dôsledky svojej ofenzívy v prípade, že už nebude predĺžená platnosť súčasného prímeria s militantným hnutím Hamas.



"Už teraz máme pred sebou ohromnú ľudskú tragédiu," povedal v rozhovore pre britský denník a dodal, že perspektíva ďalšieho izraelského útoku v Gaze v ňom vyvoláva hlbokú úzkosť a zlú predtuchu.



"Pretekáme s časom a choroby sa už stávajú rovnakou hrozbou ako bombardovanie. Kombinovaný vplyv bombardovania a obliehania už vytlačil ľudí na juh (Pásma Gazy)," tvrdil Lazzarini.



Upozornil, že ak sa bude ďalej bojovať, je pravdepodobnejšie, že títo ľudia budú chcieť utiecť ešte južnejšie, a to aj za hranice samotného pásma. Vyjadril obavy nad vplyvom bojov v južnej časti palestínskej enklávy, ktorá je podľa neho pod obrovským tlakom po tom, čo Izrael varoval civilistov na severe Gazy, aby sa s ohľadom na vlastnú bezpečnosť evakuovali na juh.



"Pásmo Gazy už predtým bolo známe ako jedno z najľudnatejších miest na svete. A teraz sa väčšina tamojšieho obyvateľstva presťahovala na juh," poznamenal s tým, že južná polovica Pásma Gazy nedokáže zvládnuť taký obrovský počet ľudí už aj pre nedostatok vody.



Podľa neho koncepcia bezpečných zón na juhu Gazy jednostranne vyhlásených Izraelom je plná rizík, ak v tomto smere nedôjde aj k dohode s Hamasom.



"Máme jeden milión ľudí v zariadeniach OSN, vrátane 100.000 na severe. Prichádzajú hľadať ochranu. Poloha týchto zariadení je známa a napriek tomu bolo priamo alebo nepriamo zasiahnutých takmer 100 z nich. To viedlo k úmrtiam viac ako 200 ľudí a zranených bolo viac ako 900 osôb," poznamenal.



Lazzarini sa v posledných týždňoch stal jedným z najvýraznejších humanitárnych predstaviteľov OSN, ktorý nalieha na Izrael, aby vojenských zásahoch voči militantom dodržiaval medzinárodné právo a pravidlo proporcionality.



Izraelská armáda upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a využíva tak palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.