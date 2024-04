Lazzarini: Zamestnanci OSN hovorili o mučení v čase zadržania Izraelom

New York 18. apríla (TASR) - Zamestnanci Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA), ktorých zadržali izraelské bezpečnostné zložky, hovorili o zlom zaobchádzaní a mučení v čase zadržania. Upozornil na to vo štvrtok riaditeľ UNRWA Philippe Lazzarini, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.



Lazzarini požaduje v tejto súvislosti nezávislé vyšetrovanie. Je tiež podľa neho potrebné, aby niekto niesol zodpovednosť za "očividné porušenie chráneného statusu humanitárnych pracovníkov, operácií a zariadení určeného medzinárodným právom".



"Inak vznikne nebezpečný precedens a bude ohrozená humanitárna činnosť po celom svete," uviedol Lazzarini v Bezpečnostnej rade OSN.



Podľa Lazzariniho čelí UNRWA obrovskému tlaku, pričom prebieha aj kampaň na ukončenie činnosti tejto agentúry OSN. Lazzarini uviedol, že výzvy na zatvorenie UNRWA nesúvisia s dodržiavaním humanitárnych zásad. Ich cieľom je podľa neho namiesto toho "skoncovať s postavením utečencov pri miliónoch Palestínčanov".



Lazzarini vo štvrtkovom vyhlásení varoval, že prípadné odstavanie UNRWA by malo "trvalé následky". "V krátkodobom horizonte by sa prehĺbila humanitárna kríza v Pásme Gazy a urýchlil by sa nástup hladomoru. V dlhodobom horizonte by bol ohrozený prechod od prímeria ku 'dňu potom' tým, že by traumatizované obyvateľstvo prišlo o základné služby," uviedol.



Zároveň poukázal na to, že by bolo ohrozené aj vzdelanie palestínskych detí, a tým by bola "odsúdená k zúfalstvu" celá generácia, čo by len podporilo hnev a nekonečný kolobeh násilia. Lazzarini preto vyzval členov Bezpečnostnej rady OSN, aby chránili úlohu UNRWA.