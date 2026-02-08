< sekcia Zahraničie
LDP bude mať dvojtretinovú väčšinu aj bez koaličných partnerov
Autor TASR
Tokio 8. februára (TASR) - Vládnuca Liberálnodemokratická strana (LDP) japonskej premiérky Sanae Takaičiovej si zabezpečila v nedeľňajších voľbách dvojtretinovú väčšinu aj bez poslancov koaličnej Japonskej inovačnej strany, oznámila televízia NHK s odvolaním sa na priebežné výsledky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Japonské médiá po uzavretí volebných miestností informovali, že LDP by podľa exit pollov mohla získať najmenej 274 kresiel v 465-člennej Snemovni reprezentantov a spoločne s koaličnou Japonskou inovačnou stranou by mohli disponovať dvojtretinovou väčšinou 310 poslancov. Túto hranicu však LDP napokon prekročila aj sama.
Televízia NHK uvádza, že LDP si do pondelka rána zabezpečila už 316 kresiel, čo je historicky najviac od založenia strany v roku 1955. Japonská vláda mala naposledy dvojtretinovú väčšinu v dolnej komore parlamentu v roku 2017 za vlády zosnulého expremiéra Šinza Abého.
Takaičiovej strana mala doteraz v dolnej komore parlamentu iba 198 poslancov. Dvojtretinová väčšina vláde umožní prelamovať prípadné vetá zákonov zo strany hornej komory, kde koalícia väčšinou nedisponuje.
Agentúra Reuters pripomína, že prvá japonská premiérka Sanae Takaičiová vyhlásila predčasné voľby koncom januára v snahe vyťažiť z vysokej popularity svojej osoby medzi japonskými voličmi.
