Le Drian:Ak sa nič neurobí na pomoc Mariupolu, bude to kolektívna vina

Dauha 27. marca (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v nedeľu vyhlásil, že ak sa nič neurobí na pomoc ukrajinskému mestu Mariupol, bude to "kolektívna vina". Informovala o tom americká televízia CNN.



Francúzsky minister to povedal počas medzinárodnej konferencie Dauha Forum v katarskom hlavom meste.



"Mariupol je nové Aleppo," dodal Le Drian.



Le Drain v rozhovore s novinárkou a moderátorkou americkej televízie CNN Becky Andersonovou uviedol, že "je tu invázna sila, ktorá sa snaží dosiahnuť svoje ciele tak, že si berie ako rukojemníkov obyvateľstvo Mariupola. To je naozaj neprijateľné."



Minister dodal: "Myslím si, že sme sa dostali do bodu zvratu, keď ukrajinská kríza siaha ďalej a ohrozovaná je aj stabilita a bezpečnosť v Európe."



Ukrajinské prístavné mesto Mariupol je obliehané ruskou armádou a je pod jej neustálym ostreľovaním a bombardovaním. Rusi do mesta nepúšťajú vozidlá s humanitárnou pomocou. Často zlyhávajú aj pokusy o vytvorenie humanitárnych koridorov. Situáciu v Mariupole opisujú svedkovia ako "skazu".