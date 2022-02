Le Drian nateraz nevidí na ruskej strane zámer podniknúť inváziu

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimír Putin, 23. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Paríž 2. februára (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian si myslí, že v tejto fáze nič nenasvedčuje tomu, že by Rusko chcelo skutočne spustiť útok voči Ukrajine.O Le Drianovom vyhlásení v rozhovore pre televíziu France 2 informovala v stredu agentúra Reuters.Le Drian v rozhovore označil celkovú situáciu za veľmi vážnu - pripomenul desaťtisíce ruských vojakov, ktorí sa sa nachádzajú v blízkosti ukrajinských hraníc, i fakt, že v blízkosti hraníc Ukrajiny sa očakávajú vojenské manévre za účasti ruských a bieloruských jednotiek.Na základe toho sú tu - podľa Le Driana "". Upozornil súčasne, že "" ruského prezidenta Vladimira Putina začať ofenzívu voči Ukrajine.Francúzsky minister tiež poznamenal, že prioritou by teraz mala byť práca na znižovaní napätia v regióne.Vyjadril tiež názor, že počas posledného stretnutia politických poradcov krajín normandského formátu - Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka - sa "", pričom dodal, že existuje potenciál pre úspešný vývoj.Uviedol, že dohoda v záležitosti Ukrajiny je možná. "" konštatoval Le Drian.Reuters poznamenal, že ruský prezident Vladimir Putin v utorok obvinil Západ, že zámerne vytvoril scenár, ktorý má Rusko vlákať do vojnového konfliktu, a ignoruje obavy Ruska o svoju bezpečnosť v súvislosti s Ukrajinou.Rusko, ktoré neďaleko svojich hraníc s Ukrajinou zhromaždilo desaťtisíce vojakov, stále popiera tvrdenia, že má v pláne podniknúť inváziu na Ukrajinu.Reuters pripomenul, že takmer osem rokov po tom, čo Rusko obsadilo Krym a podporilo separatistických bojovníkov v Donbase na východe Ukrajiny, sa Ukrajina, bývalá sovietska republika, stala ohniskom potenciálne najnebezpečnejšej konfrontácie medzi Východom a Západom od čias studenej vojny.