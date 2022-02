Le Drian: Rusko je pripravené na rozsiahlu ofenzívu voči Ukrajine

Paríž 14. februára (TASR) - Všetky elementy sú pripravené na to, aby mohlo Rusko viesť "rozsiahlu ofenzívu" proti Ukrajine po tom, čo pri jej hraniciach nazhromaždilo tisíce vojakov, uviedol v pondelok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.



"Existujú všetky prvky pre veľkú ofenzívu ruských síl na Ukrajine? Áno existujú, je to možné a je to možné rýchlo," vyhlásil Le Drian pre televíznu stanicu France 5.



Ako dodal, zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že Moskva už prijala rozhodnutie.



Európska únia spolu s ďalšími západnými krajinami ohlásila v prípade možnej invázie na Ukrajinu ďalšie rozsiahle sankcie voči Moskve.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v pondelok oznámil ukončenie niektorých z rozsiahlych vojenských cvičení Moskvy v Rusku i Bielorusku, aj keď prezidentovi Vladimirovi Putinovi povedal, že ďalšie ešte pokračujú, pripomína AFP.