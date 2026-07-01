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Le Figaro:Za výbuchom v Monaku môže byť ukrajinská bezpečnostná služba
Monacký prokurátor Stéphane Thibault v utorok uviedol, že výbuch úrady vyšetrujú ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin.
Autor TASR
Monako 1. júla (TASR) - Vyšetrovatelia pondelňajšieho výbuchu v Monaku, pri ktorom utrpeli zranenia traja ľudia, zvažujú možnosť, že za útokom bola Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU). S odvolaním sa na viaceré zdroje o tom informoval denník Le Figaro, píše TASR.
„Podľa viacerých zdrojov, ktoré kontaktoval denník Le Figaro, sa vyšetrovatelia prikláňajú k teórii, že za týmto zločinom stála SBU,“ napísal francúzsky denník.
Médium zároveň pripomína, že podnikateľ ukrajinského pôvodu Vadym Jermolajev, ktorý pri explózii utrpel poranenia, sa v minulosti vzdal ukrajinského občianstva a Kyjev naňho uvalil sankcie. „Podľa našich informácií útok vyzerá skôr ako ‚varovanie‘ než ako úmyselný pokus o zabitie,“ uviedol ďalej Le Figaro.
Monacký prokurátor Stéphane Thibault v utorok uviedol, že výbuch úrady vyšetrujú ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Zároveň odmietol potvrdiť, kto bol predpokladaným cieľom.
Monacký premiér Christophe Mirmand v rozhovore pre televíziu BFM uviedol, že jedna z obetí - žena, ktorá pri výbuchu utrpela najťažšie zranenia - sa v noci na utorok po prevoze do nemocnice vo francúzskom meste Nice podrobila operácii.
Thibault v utorok na tlačovej konferencii doplnil, že okrem spomínaných troch ťažko zranených pri výbuchu utrpeli poranenia aj ďalšie dve osoby. Podľa prokurátora majú rezné rany od sklenených črepín z výkladov obchodov, ktoré sa po explózii rozbili v dôsledku tlakovej vlny.
Muž po nastražení balíka s výbušninou odišiel pešo do susednej obce Beausoleil, ktorá sa nachádza na území Francúzska, a následne jeho stopu stratili. Oficiálne zatiaľ nebol identifikovaný.
„Podľa viacerých zdrojov, ktoré kontaktoval denník Le Figaro, sa vyšetrovatelia prikláňajú k teórii, že za týmto zločinom stála SBU,“ napísal francúzsky denník.
Médium zároveň pripomína, že podnikateľ ukrajinského pôvodu Vadym Jermolajev, ktorý pri explózii utrpel poranenia, sa v minulosti vzdal ukrajinského občianstva a Kyjev naňho uvalil sankcie. „Podľa našich informácií útok vyzerá skôr ako ‚varovanie‘ než ako úmyselný pokus o zabitie,“ uviedol ďalej Le Figaro.
Monacký prokurátor Stéphane Thibault v utorok uviedol, že výbuch úrady vyšetrujú ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Zároveň odmietol potvrdiť, kto bol predpokladaným cieľom.
Monacký premiér Christophe Mirmand v rozhovore pre televíziu BFM uviedol, že jedna z obetí - žena, ktorá pri výbuchu utrpela najťažšie zranenia - sa v noci na utorok po prevoze do nemocnice vo francúzskom meste Nice podrobila operácii.
Thibault v utorok na tlačovej konferencii doplnil, že okrem spomínaných troch ťažko zranených pri výbuchu utrpeli poranenia aj ďalšie dve osoby. Podľa prokurátora majú rezné rany od sklenených črepín z výkladov obchodov, ktoré sa po explózii rozbili v dôsledku tlakovej vlny.
Muž po nastražení balíka s výbušninou odišiel pešo do susednej obce Beausoleil, ktorá sa nachádza na území Francúzska, a následne jeho stopu stratili. Oficiálne zatiaľ nebol identifikovaný.