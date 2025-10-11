< sekcia Zahraničie
Le Monde: Podpora Lecornua závisí od krokov a zámerov jeho vlády
Socialistická strana (PS) v sobotu oznámila, že vláde staronového premiéra Lecornua vysloví nedôveru, ak nepredloží „jasné kroky“ v oblasti zvýšenia kúpnej sily.
Autor TASR
Paríž 11. októbra (TASR) - Politické strany vo Francúzsku nie sú jednotné v otázke podpory vlády po opätovnom vymenovaní Sébastiena Lecornua za jej predsedu, vyplýva z reakcií, ktoré na svojom webe zosumarizoval denník Le Monde, píše TASR.
Socialistická strana (PS) v sobotu oznámila, že vláde staronového premiéra Lecornua vysloví nedôveru, ak nepredloží „jasné kroky“ v oblasti zvýšenia kúpnej sily a okamžitého pozastavenia dôchodkovej reformy.
„Tento cirkus trval dosť dlho,“ uviedol hovorca PS Pierre Jouvet, ktorý kritizoval prezidenta Emmanuela Macrona za to, že „trvá na svojom“ a „popiera realitu“. Podľa Jouveta je opätovné vymenovanie Lecornua za predsedu vlády „v rozpore s akoukoľvek logikou“.
Centristická Únia demokratov a nezávislých (UDI), založená Jeanom-Louisom Borloom, v sobotu vo vyhlásení oznámila svoju „neparticipatívnu podporu“ Lecornuovej vláde. UDI dodala, že jej poslanci v parlamente „prispejú k prijatiu rozpočtu“ na rok 2026, ale „nie za každú cenu“.
Generálny tajomník pravicovej strany Republikáni (LR) Othman Nasrou uistil, že poslanci LR nechcú „zvrhnúť vládu ani jej vysloviť nedôveru“. „Chceme vládu, ktorá vydrží, chceme, aby na konci roka bol rozpočet,“ dodal Nasrou.
Na margo neúčasti zástupcov LR v novej vláde Nasrou uviedol, že „neboli splnené podmienky a nenastala dôvera, aby sa LR mohla zúčastniť na vládnutí.“ Ubezpečil, že LR sa bude správať zodpovedne.
Upozornil však, že LR nemôže „presadzovať politiku, ktorá by ustupovala ľavici a bludným myšlienkam, ktoré by mohli viesť krajinu do ešte znepokojujúcejšej finančnej situácie, ako je tá dnes.“ Dodal, že „červené čiary“ pre LR sú zvýšenie daní a pozastavenie dôchodkovej reformy.
Medzičasom prebehlík od LR Éric Ciotti, ktorý pred predčasnými voľbami v roku 2024 vytvoril spojenectvo s krajne pravicovým Národným združením (RN), vyzval poslancov svojej bývalej strany Republikáni, aby sa odvrátili od „macronizmu“ a „pripravili veľkú zmenu vlády v rámci aliancie pravice“.
Ako objasnil Le Monde, v LR nastal po rozhodnutí vedenia strany o „neparticipatívnej“ podpore vlády rozkol, keď časť poslancov a členov odmieta podporiť vládu nazvanú Lecornu II.
Ciottiho strana Únia pravice pre republiku na svojom účte na sieti X napísala: „Francúzi požadujú úniu pravice tvárou v tvár Macronovmu chaosu.“
Centristická strana Horizonty má v úmysle zostať „faktorom stability“ a viesť dialóg s relevantnými silami. „Budeme si naďalej udržiavať túto líniu, pretože ako jediná je schopná zachovať naše inštitúcie,“ dodáva.
