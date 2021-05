Ruská rozviedka spájaná s Vrběticami mala základňu aj vo Francúzsku

Porto 10. mája (TASR) – Jednotka ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorá je spájaná s výbuchmi v muničných skladoch v českých Vrběticiach z roku 2014, mala základňu vo Francúzsku, a to v horských strediskách Savojských Álp a na stredomorskej riviére. Informoval o tom v pondelok český spravodajský portál ČT24 s odvolaním sa na francúzske spravodajské služby.



Ruskí agenti mali podľa denníka Le Monde v rokoch 2014-2018 základňu v lyžiarskych strediskách Évian-les-Bains na južnom brehu Ženevského jazera a Chamonix-Mont-Blanc. „Voľba severného Savojska ako základne súvisí aj s blízkosťou švajčiarskej Ženevy, ktorá spolu s letiskom predstavuje akúsi 'čiernu dieru'," priblížil Jacques Follorou, odborník na spravodajské služby pôsobiaci v Le Monde.



Narážal na to, že letisko má jeden východ do Francúzska a druhý do Švajčiarska. Medzi 15 členov skupiny 21955 ruskej vojenskej rozviedky patrili i Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin obvinení z výbuchov vo Vrběticiach.



To, či sa ruskí agenti naďalej zdržiavajú na francúzskom území, nie je známe. Okrem Álp sa často vyskytovali i v okolí mesta Nice, kde žije početná ruská komunita.



Follorou ďalej uviedol, že Paríž len zriedkavo pristupuje k eskalácii diplomatických vzťahov s Moskvou pre špionážne aféry. Ako príklad uviedol útok na Sergeja Skripaľa z roku 2018 v Salisbury, v dôsledku ktorého boli po celom svete vyhostené tri stovky ruských diplomatov, no Paríž museli opustiť len štyria zamestnanci ruského veľvyslanectva.



„Zvyčajne kontaktujú ruskú stanu s informáciami, ktoré majú a vyjednávajú o tom, ako to vyriešiť a čo môžu dostať späť," poznamenal novinár s tým, že sa to netýka len oblasti tajných služieb, ale aj sféry ekonomiky či diplomacie.



Česko v súčasnosti vedie s Ruskom diplomatickú roztržku, ktorú spustilo oznámenie, že výbuchy vo Vrběticiach spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve. Za Českú republiku sa v tejto veci na víkendovom summite Európskej rady v portugalskom Porte rozhodne postavil i francúzsky prezident Emmanuel Macron, píše ČT24.