Le Monde: USA uvalili Švajčiarsku vyššie clo ako Európskej únii

Ženeva 3. apríla (TASR) - Švajčiarska prezidentka Karin Kellerová-Sutterová v reakcii na nové americké clá avizovala, že vláda v Berne čoskoro zadefinuje svoj ďalší postup, pričom „prioritou sú dlhodobé ekonomické záujmy krajiny“, ako aj rešpektovanie medzinárodného práva a voľného obchodu. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.



Prezident USA Donald Trump v stredu oznámil, že za tovary dovážané do USA zo Švajčiarska sa bude platiť clo vo výške 31 percent. Podľa tabuľky, ktorú americký prezident prezentoval počas svojho prejavu v Ružovej záhrade Bieleho domu, sú tieto dane o polovicu vyššie ako 20-percentná daň pre dovoz do USA z EÚ.



V rokoch 2001 až 2021 sa vývoz švajčiarskych tovarov do Spojených štátov strojnásobil, pričom tri štvrtiny tohto nárastu pripadli na chemický a farmaceutický sektor. Okrem liečiv sú Spojené štáty americké zaujímavým trhom aj pre výrobcov luxusných hodiniek.