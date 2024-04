Reakcie francúzskych a belgických médií na prezidentské voľby v SR

Paríž 8. apríla (TASR) - Jasným víťazom prezidentských volieb v SR sa stal populista a proruský premiér Robert Fico, napísal v pondelok francúzsky denník Le Monde. "Peter Pellegrini, nový prezident v službách vlády," konštatoval belgický denník Le Soir, podľa ktorého sociálny demokrat Peter Pellegrini posilní moc !koalície zloženej z konzervatívnej ľavice a krajnej pravice, ktorej autoritárske a proruské tendencie sú znepokojujúce".



Fracúzsky denník Le Figaro napísal, že víťazstvo Ficom podporovaného kandidáta s viac ako 53 percentami hlasov "ukazuje, že solídna väčšina z 5,5 milióna obyvateľov tejto krajiny podporuje autoritárske sklony svojej vlády a politiku napodobňujúcu Maďarsko tamojšieho premiéra Viktora Orbána.



Z Francúzska sa možno zdá, že "toto víťazstvo veľa neznamená - lebo: malá krajina z východu a všetky ostatné klišé", ale bola by to veľká chyba. "Toto je skutočne zlá správa," konštatoval Le Monde.



"Víťazstvo kandidáta podporovaného proruským premiérom Ficom v prezidentských voľbách v SR neveští nič dobré. Ani pre Ukrajinu, ani pre Európsku úniu," napísal v pondelok na svojom webe francúzsky spravodajský web La Nouvelle République.



Pelligriniho zvolením SR "potvrdila proruské smerovanie svojej vlády, jej autoritárske výstrelky a silný sklon kráčať v stopách Maďarska Viktora Orbana," píše sa v texte.



Fico sa týmito voľbami posilňuje vo svojich proputinovských pozíciách, píše La Nouvelle République a pripomína, že slovenský premiér už zastavil poskytovanie zbraní Ukrajine, neváhal tvrdiť, že Ukrajina patrí medzi "najskorumpovanejšie na svete" a v najbližších týždňoch by mohol SR zaradiť do tábora krajín EÚ, ktoré budú "hrať podľa nôt" z Moskvy.



Doteraz sa zdalo, že Fico ťaží z určitej formy zhovievavosti zo strany EÚ - nepochybne za to, že neblokoval európske rozhodnutia o Ukrajine. Teraz však podľa francúzskeho webu La Nouvelle République môže byť v pokušení vyviesť Maďarsko z jeho izolácie presadzovaním spoločnej politiky protikyjevského veta v Európskej rade.



La Nouvelle République upozorňuje, že tento scenár by mohol nastať v čase, keď sa Ukrajina javí krehkejšia ako kedykoľvek doteraz. Aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu upozornil, že bez rýchleho uvoľnenia pomoci vo výške 60 miliárd dolárov americkým Kongresom môže Ukrajina vojnu proti Rusku prehrať.



Bývalý francúzsky europoslanec za krajne pravicový Národný front (FN) Florian Philippot, ktorý založil a vedie krajne pravicovú stranu Patrioti (LP), považuje zvolenie Petra Pellgeriniho za dobrú správu: podľa neho na Slovensku zvíťazil "protivojnový kandidát nad pro-NATO a provojnovým kandidátom podporovaným Bruselom".



Philippot vo svojom statuse na sieti X dodal, že Pellegrini je spojencom slovenského premiéra Fica, ktorý pred "niekoľkými týždňami spustil zničujúcu operáciu na zistenie pravdy o WHO, očkovaní proti covidu a o NATO", a chce "urobiť všetko pre to, aby Slovensko zostalo na strane mieru a nie na strane vojny".