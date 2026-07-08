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Le Penová bude kandidovať, po dovolaní môže viesť kampaň bez e-náramku
Le Penová oznámila svoju kandidatúru v meste La Flche na západe Francúzska.
Autor TASR
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Paríž 8. júla (TASR) - Líderka francúzskeho pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová v stredu potvrdila, že do prezidentských volieb pôjde spoločne s predsedom RN Jordanom Bardellom. Išlo o ich prvé spoločné vystúpenie po tom, ako odvolací súd v Paríži v utorok potvrdil Le Penovej vinu v prípade sprenevery verejných prostriedkov.
Le Penová oznámila svoju kandidatúru v meste La Flche na západe Francúzska. Zopakovala, že proti rozhodnutiu podá dovolanie a že sa naďalej považuje za nevinnú. Dodala, že o jej vine napokon rozhodnú voliči.
„Myslím si, že (voliči) veľmi dobre vedia, že skutky, z ktorých sme obvinení, v žiadnom prípade neodôvodňujú trestné odsúdenie,“ uviedla Le Penová.
Agentúra AFP objasnila, že dovolaním sa na kasačný súd Le Penová znovu získava prezumpciu neviny a slobodu pohybu, takže predvolebnú kampaň môže viesť bez elektronického náramku. Odvolací súd totiž nenariadil predbežný výkon uložených trestov. Ak by kasačný súd dovolanie Le Penovej zamietol, vzhľadom na predpokladaný termín rozhodnutia by sa výkon trestu mohol začať až po prezidentských voľbách.
Bardella, ktorého už mnohí považovali za prezidentského kandidáta RN, je podľa svojich slov rád, že Le Penová bude kandidovať. Dodal, že je „nadšený“, že môžu opäť spoločne vstúpiť do kampane, pretože podľa neho milióny Francúzov dnes túžia po zmene.
Francúzsky kasačný súd v stredu oznámil, že o dovolaní Le Penovej by mohol rozhodnúť „najneskôr začiatkom apríla 2027“.
Kasačný súd zároveň upozornil, že termín rozhodnutia sa môže zmeniť v závislosti od procesných okolností, uviedol web denníka Le Monde. Prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku je naplánované na 18. apríla 2027.
Parížsky odvolací súd v utorok potvrdil rozsudok, ktorým bola Le Penová uznaná vinnou zo „sprenevery verejných prostriedkov“ v prípade falošných pracovných miest asistentov europoslancov za Národný front (FN, ktorý bol predchodcom RN), ale znížil jej trest na jeden rok domáceho väzenia s elektronickým dohľadom. Súd jej tiež znížil zákaz kandidovať na verejnú funkciu z piatich rokov na 15 mesiacov. Túto časť trestu Le Penová už podľa súdu vykonala od 31. marca 2025.
Kasačný súd vo svojom vyhlásení pripomenul, že nerozhoduje o skutkovej podstate prípadu, ale len o tom, či súdy správne uplatnili právne predpisy.
Le Penová tvrdí, že chce napadnúť najmä právne posúdenie podľa článku 432-15 francúzskeho trestného zákonníka. Podľa nej a jej obhajcov sa toto ustanovenie o sprenevere verejných prostriedkov nevzťahuje na poslancov Európskeho parlamentu, keďže v čase skutkov neboli osobami poverenými výkonom verejnej moci podľa francúzskeho práva.
Le Penová oznámila svoju kandidatúru v meste La Flche na západe Francúzska. Zopakovala, že proti rozhodnutiu podá dovolanie a že sa naďalej považuje za nevinnú. Dodala, že o jej vine napokon rozhodnú voliči.
„Myslím si, že (voliči) veľmi dobre vedia, že skutky, z ktorých sme obvinení, v žiadnom prípade neodôvodňujú trestné odsúdenie,“ uviedla Le Penová.
Agentúra AFP objasnila, že dovolaním sa na kasačný súd Le Penová znovu získava prezumpciu neviny a slobodu pohybu, takže predvolebnú kampaň môže viesť bez elektronického náramku. Odvolací súd totiž nenariadil predbežný výkon uložených trestov. Ak by kasačný súd dovolanie Le Penovej zamietol, vzhľadom na predpokladaný termín rozhodnutia by sa výkon trestu mohol začať až po prezidentských voľbách.
Bardella, ktorého už mnohí považovali za prezidentského kandidáta RN, je podľa svojich slov rád, že Le Penová bude kandidovať. Dodal, že je „nadšený“, že môžu opäť spoločne vstúpiť do kampane, pretože podľa neho milióny Francúzov dnes túžia po zmene.
Francúzsky kasačný súd v stredu oznámil, že o dovolaní Le Penovej by mohol rozhodnúť „najneskôr začiatkom apríla 2027“.
Kasačný súd zároveň upozornil, že termín rozhodnutia sa môže zmeniť v závislosti od procesných okolností, uviedol web denníka Le Monde. Prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku je naplánované na 18. apríla 2027.
Parížsky odvolací súd v utorok potvrdil rozsudok, ktorým bola Le Penová uznaná vinnou zo „sprenevery verejných prostriedkov“ v prípade falošných pracovných miest asistentov europoslancov za Národný front (FN, ktorý bol predchodcom RN), ale znížil jej trest na jeden rok domáceho väzenia s elektronickým dohľadom. Súd jej tiež znížil zákaz kandidovať na verejnú funkciu z piatich rokov na 15 mesiacov. Túto časť trestu Le Penová už podľa súdu vykonala od 31. marca 2025.
Kasačný súd vo svojom vyhlásení pripomenul, že nerozhoduje o skutkovej podstate prípadu, ale len o tom, či súdy správne uplatnili právne predpisy.
Le Penová tvrdí, že chce napadnúť najmä právne posúdenie podľa článku 432-15 francúzskeho trestného zákonníka. Podľa nej a jej obhajcov sa toto ustanovenie o sprenevere verejných prostriedkov nevzťahuje na poslancov Európskeho parlamentu, keďže v čase skutkov neboli osobami poverenými výkonom verejnej moci podľa francúzskeho práva.