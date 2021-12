Le Penová chce uprednostňovať v zamestnaní Francúzov pred cudzincami

Paríž 3. decembra (TASR) – Francúzska nacionalistická politička Marine Le Penová sľubuje zákon, ktorý má uprednostňovať Francúzov pred cudzincami v prístupe k práci či sociálnemu bývaniu. Tento návrh má medzi Francúzmi približne 55-percentnú podporu, povedal v piatok pre TASR Gilles Ivaldi, politológ z parížskej univerzity Sciences Po.



Politologička Cyrille Thiébautová, ktorá pôsobí na parížskych univerzitách Cergy a Sciences Po, však pre TASR uviedla, že takýto zákon by bol nielen proti európskemu právu, ale i proti francúzskej ústave. "Hlasovaniu o tomto zákone by musela predchádzať zmena ústavy," upozornila.



Ivaldi dopĺňa, že novelu ústavy by museli odsúhlasiť Francúzi v referende alebo Národné zhromaždenie trojpätinovou väčšinou. Le Penová chce ísť cestou referenda. Sľubuje ho, ak bude zvolená v budúcoročných prezidentských voľbách. Thiébautová aj Ivaldi sa však zhodujú, že Le Penovej návrh je prakticky nerealizovateľný.



Rast pravicových tendencií vo Francúzsku znepokojuje Dášu, Slovenku, ktorá dlhodobo žije v tejto krajine. "Ak sa tam dostane nejaký veľký národovec a vystúpime z EÚ, môžu povedať, že práca bude len pre čistokrvných Francúzov a vyhodia ma," bojí sa nadchádzajúcich prezidentských volieb. Rozhodla sa preto požiadať o francúzske občianstvo. "V kampani vyhlasujú, že sa bude musieť dokazovať, že žiaden Francúz sa o prácu neuchádzal. Chcú to dať aj do ústavy – prioritu pre Francúzov," opisuje politickú situáciu.



Ivaldi pripúšťa, že vďaka občianstvu bude môcť Dáša voliť, jej obavy však považuje za neopodstatnené. "Frexit neprichádza do úvahy. Odchod z EÚ podporuje len veľmi malá časť Francúzov," zdôraznil.



Thiébautová s ním súhlasí a dodáva, že i keď na tamojšej politickej scéne viacero strán na oboch stranách spektra vystupuje euroskepticky, väčšina Francúzov si uvedomuje silnú závislosť Francúzska od EÚ.



Marine Le Penová má podľa posledného prieskumu Harris Interactive pre magazín Challenges 20-percentnú voličskú podporu. Prezidentské voľby sa uskutočnia koncom apríla budúceho roku.