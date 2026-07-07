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Le Penová je podľa súdu vinná, no bude môcť kandidovať na prezidentku
Nadchádzajúce prezidentské voľby sa budú podľa všetkého konať v dvoch kolách 18. apríla a 2. mája 2027.
Autor TASR,aktualizované
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Paríž 7. júla (TASR) - Odvolací súd v Paríži v utorok potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý uznal pravicovú političku Marinu Le Penovú za vinnú zo sprenevery fondov Európskeho parlamentu (EP). Súd jej ale zároveň zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie a uvoľnil jej tak cestu k možnej kandidatúre na post prezidentky v budúcoročných voľbách. Le Penová sa môže voči rozhodnutiu ešte odvolať na najvyššom súde, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a AP a Reuters.
Le Penová by na základe nového rozsudku mohla kandidovať vo voľbách, no naďalej musí nosiť monitorovací náramok ešte rok, prezidentská kampaň by sa preto stala politicky aj logisticky náročnou. Politička sa pôvodne nemohla päť rokov uchádzať o verejné funkcie, no súd v utorok rozhodol, že trest skráti na 45 mesiacov, z toho 30 podmienečne. Podľa agentúry AFP zvyšných 15 mesiacov v tomto roku už uplynulo. Le Penová však už predtým uviedla, že ak bude v domácom väzení, nemohla by riadne viesť kampaň.
Politička vopred avizovala, že k svojej kandidatúre v prezidentských voľbách sa vyjadrí v utorok v televíznej spravodajskej relácii o 20.00 h. Pokiaľ však kandidatúru odmietne, namiesto nej sa do volieb zrejme prihlási predseda RN Jordan Bardella. „Sľúbili sme si, že v tomto odvolacom konaní budeme bojovať (spolu s Le Penovou) a že potom budeme spoločne viesť kampaň, bez ohľadu na to, čo sa stane v najbližších hodinách,“ povedal Bardella deň pred vyhlásením verdiktu.
Parížsky trestný súd uznal vlani bývalú líderku Národného združenia (RN) Le Penovú a 24 ďalších osôb vinnými zo sprenevery vyše štyroch miliónov eur z fondov EP. Financie používali na zamestnávanie asistentov, ktorí miesto práce pre EP vykonávali činnosť pre stranícke sídlo v Paríži v rokoch 2004 až 2016. Súd preto odsúdil päťdesiatsedemročnú političku na štyri roky väzenia, z toho dva roky podmienečne a dva v domácom väzení, uložil jej pokutu 100.000 eur a zakázal jej uchádzať sa o verejné funkcie na spomínaných päť rokov. Strana dostala pokutu dva milióny eur, z toho polovicu podmienečne.
Le Penová vinu odmietla a vyhlásila, že RN sa stala obeťou „honu na čarodejnice“, pričom niektorí z jej podporovateľov sa následne vyhrážali sudcom smrťou. Politička poprela, že by RN cielene spreneverovala finančné prostriedky EP a tvrdila, že strana konala v „dobrej viere“. Le Penová, strana i desať ďalších obžalovaných sa voči rozhodnutiu odvolalo.
Prieskumy verejnej mienky z posledných mesiacov vo veľkej miere naznačujú, že krajná pravica bude v prvom kole budúcoročných volieb viesť, názory na výsledok druhého kola sa však líšia, píše AFP. Le Penová v minulosti trikrát neúspešne kandidovala za prezidentku. V roku 2012 skončila na treťom mieste a následne sa dvakrát dostala do druhého kola, no neuspela v súboji s Emmanuelom Macronom.
Nadchádzajúce prezidentské voľby sa budú podľa všetkého konať v dvoch kolách 18. apríla a 2. mája 2027.
Le Penová by na základe nového rozsudku mohla kandidovať vo voľbách, no naďalej musí nosiť monitorovací náramok ešte rok, prezidentská kampaň by sa preto stala politicky aj logisticky náročnou. Politička sa pôvodne nemohla päť rokov uchádzať o verejné funkcie, no súd v utorok rozhodol, že trest skráti na 45 mesiacov, z toho 30 podmienečne. Podľa agentúry AFP zvyšných 15 mesiacov v tomto roku už uplynulo. Le Penová však už predtým uviedla, že ak bude v domácom väzení, nemohla by riadne viesť kampaň.
Politička vopred avizovala, že k svojej kandidatúre v prezidentských voľbách sa vyjadrí v utorok v televíznej spravodajskej relácii o 20.00 h. Pokiaľ však kandidatúru odmietne, namiesto nej sa do volieb zrejme prihlási predseda RN Jordan Bardella. „Sľúbili sme si, že v tomto odvolacom konaní budeme bojovať (spolu s Le Penovou) a že potom budeme spoločne viesť kampaň, bez ohľadu na to, čo sa stane v najbližších hodinách,“ povedal Bardella deň pred vyhlásením verdiktu.
Parížsky trestný súd uznal vlani bývalú líderku Národného združenia (RN) Le Penovú a 24 ďalších osôb vinnými zo sprenevery vyše štyroch miliónov eur z fondov EP. Financie používali na zamestnávanie asistentov, ktorí miesto práce pre EP vykonávali činnosť pre stranícke sídlo v Paríži v rokoch 2004 až 2016. Súd preto odsúdil päťdesiatsedemročnú političku na štyri roky väzenia, z toho dva roky podmienečne a dva v domácom väzení, uložil jej pokutu 100.000 eur a zakázal jej uchádzať sa o verejné funkcie na spomínaných päť rokov. Strana dostala pokutu dva milióny eur, z toho polovicu podmienečne.
Le Penová vinu odmietla a vyhlásila, že RN sa stala obeťou „honu na čarodejnice“, pričom niektorí z jej podporovateľov sa následne vyhrážali sudcom smrťou. Politička poprela, že by RN cielene spreneverovala finančné prostriedky EP a tvrdila, že strana konala v „dobrej viere“. Le Penová, strana i desať ďalších obžalovaných sa voči rozhodnutiu odvolalo.
Prieskumy verejnej mienky z posledných mesiacov vo veľkej miere naznačujú, že krajná pravica bude v prvom kole budúcoročných volieb viesť, názory na výsledok druhého kola sa však líšia, píše AFP. Le Penová v minulosti trikrát neúspešne kandidovala za prezidentku. V roku 2012 skončila na treťom mieste a následne sa dvakrát dostala do druhého kola, no neuspela v súboji s Emmanuelom Macronom.
Nadchádzajúce prezidentské voľby sa budú podľa všetkého konať v dvoch kolách 18. apríla a 2. mája 2027.