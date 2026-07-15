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Le Penová je poslednou nádejou Francúzska, tvrdí Musk
Americký multimiliardár je známy podporou nacionalistických pravicovo orientovaných strán.
Autor TASR
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Paríž 15. júla (TASR) - Niekoľkonásobná neúspešná kandidátka na francúzsku prezidentku Marina Le Penová je podľa najbohatšieho muža sveta Elona Muska poslednou nádejou Francúzska. Líderka pravicového Národného združenia (RN) minulý týždeň potvrdila, že budúci rok sa bude o post hlavy štátu uchádzať po štvrtýkrát. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Je poslednou nádejou Francúzska,“ napísal Musk na svojej sociálnej sieti X, kde ho sleduje viac ako 240 miliónov užívateľov.
Americký multimiliardár je známy podporou nacionalistických pravicovo orientovaných strán. Podporuje napríklad nemeckú protiimigračnú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) a v minulosti sa vyslovil za rumunského kandidáta na prezidenta Calina Georgesca.
Le Penovej Musk vyjadril podporu už v minulosti, teraz tak však urobil prvýkrát, odkedy odvolací súd minulý utorok potvrdil rozsudok, ktorým političku uznali za vinnú zo sprenevery verejných prostriedkov, ale znížil jej trest na jeden rok domáceho väzenia s elektronickým dohľadom. Súd jej tiež znížil zákaz kandidovať na verejnú funkciu z piatich rokov na 15 mesiacov, čo jej umožňuje kandidovať v budúcoročných voľbách.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot už vyzval Muska, aby svoju podporu pre političku prehodnotil. „Ako sa hovorí vo Francúzsku: len hlupáci nemenia názor,“ napísal.
Nedávny prieskum agentúry Ifop pre televízie LCI a Le Figaro, ako aj prieskum agentúry Toluna Harris Interactive pre televízie M6 a RTL ukazujú, že Le Penová by viedla v prvom a zároveň by zvíťazila aj v druhom kole. Podobné predpovede priniesli aj ďalšie prieskumy verejnej mienky ešte pred vynesením rozsudku odvolacieho súdu.
„Je poslednou nádejou Francúzska,“ napísal Musk na svojej sociálnej sieti X, kde ho sleduje viac ako 240 miliónov užívateľov.
Americký multimiliardár je známy podporou nacionalistických pravicovo orientovaných strán. Podporuje napríklad nemeckú protiimigračnú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) a v minulosti sa vyslovil za rumunského kandidáta na prezidenta Calina Georgesca.
Le Penovej Musk vyjadril podporu už v minulosti, teraz tak však urobil prvýkrát, odkedy odvolací súd minulý utorok potvrdil rozsudok, ktorým političku uznali za vinnú zo sprenevery verejných prostriedkov, ale znížil jej trest na jeden rok domáceho väzenia s elektronickým dohľadom. Súd jej tiež znížil zákaz kandidovať na verejnú funkciu z piatich rokov na 15 mesiacov, čo jej umožňuje kandidovať v budúcoročných voľbách.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot už vyzval Muska, aby svoju podporu pre političku prehodnotil. „Ako sa hovorí vo Francúzsku: len hlupáci nemenia názor,“ napísal.
Nedávny prieskum agentúry Ifop pre televízie LCI a Le Figaro, ako aj prieskum agentúry Toluna Harris Interactive pre televízie M6 a RTL ukazujú, že Le Penová by viedla v prvom a zároveň by zvíťazila aj v druhom kole. Podobné predpovede priniesli aj ďalšie prieskumy verejnej mienky ešte pred vynesením rozsudku odvolacieho súdu.