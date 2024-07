Le Penová je proti ďalekonosným zbraniam pre Ukrajinu

Paríž 7. júla (TASR) - Francúzske krajne pravicové Národné združenie (RN) nedovolí Ukrajine použiť ďalekonosné zbrane francúzskej výroby proti okupačným ruským silám v prípade, že sa táto strana po súčasných parlamentných voľbách dostane do vlády, uviedla bývalá predsedníčka RN Marine Le Penová. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy tlačovej agentúry DPA.



Le Penová, ktorá je pravdepodobnou kandidátkou RN v prezidentských voľbách v roku 2027, pre stanicu CNN uviedla, že vláda RN by tiež zabezpečila, aby francúzski vojaci neboli za žiadnych okolností nasadení na Ukrajine.



Le Penová potvrdila postoj RN po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron v priebehu tohto roka odmietol vylúčiť vyslanie francúzskych jednotiek na Ukrajinu, aby pomohli pri výcviku tamojších síl.



Líder RN Jordan Bardella, hoci súhlasí s tým, že Ukrajina by mala byť schopná brániť sa proti ruskej agresii, sa takisto vyslovil proti dodávkam zbraní, ktoré by mohli viesť k eskalácii rusko-ukrajinského konfliktu. Francúzsko by podľa neho nemalo dodávať Ukrajine rakety ani iné zbrane schopné zasiahnuť ruské územie.



RN chce po nedeľňajšom druhom kole hlasovania prevziať kľúčovú úlohu vo francúzskej vláde. Dúfa, že v prípade získania väčšiny v Národnom zhromaždení (dolnej komore parlamentu) bude môcť navrhnúť vlastného premiéra.



Strana sa v prvom kole volieb pred týždňom dostala do vedenia. Najnovšie prieskumy naznačujú, že v druhom kole bude síce opäť viesť, ale nezíska absolútnu väčšinu.