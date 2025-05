Le Penová kritizuje Macrona za avizované stretnutie so sýrskym vodcom

Paríž 6. mája (TASR) - Líderka francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová v utorok kritizovala návštevu dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru, ktorého francúzsky prezident Emmanuel Macron prijme v stredu v Paríži, píše TASR.



Ako informovala televízia BFM, Le Penová na sieti X napísala, že je touto návštevou „šokovaná a zdesená“. Šaru označila za džihádistu, člena Islamského štátu a al-Káidy i za samozvaného prezidenta Sýrie. Upozornila, že jeho prijatie v Elyzejskom paláci v čase, keď islamistické milície v Sýrii masakrujú v Sýrii menšiny, „je provokatívne a nezodpovedné.“ Pripomenula aj sériu džihádistických útokov, ktoré sa odohrali na území Francúzska a pripravili o život desiatky ľudí.



Elyzejský palác tvrdí, že pripravované stretnutie je v súlade „s historickým záväzkom Francúzska voči Sýrčanom, ktorí túžia po mieri a demokracii.“ Macron na ňom zopakuje „svoje požiadavky voči sýrskej vláde, medzi ktorými je predovšetkým stabilizácia regiónu, najmä Libanonu, ako aj boj proti terorizmu“.



Macron pozval Šaru na návštevu Francúzska začiatkom februára. Toto pozvanie následne podmienil vytvorením sýrskej vlády zahŕňajúcej všetky zložky občianskej spoločnosti.



Televízia BFM dodala, že islamistická koalícia vládnuca v Sýrii od zosadenia režimu Bašára Asada sa snaží pôsobiť zmierlivo - najmä voči medzinárodnému spoločenstvu, ktoré od nej žiada rešpektovanie slobôd a ochranu menšín. V hre je totiž aj zrušenie sankcií uvalených na Sýriu počas vlády Bašára Asada.



Západ však stále pochybuje o schopnosti nového sýrskeho vedenia vplývať na extrémistov, ktorí sa v radoch islamistickej kolície podieľali na zosadení Asadovho režimu. V marci totiž na západe Sýrie došlo k masakrám s vyše 1700 obeťami, prevažne z radov Asadovi naklonených alawitov. Nedávno sa terčom útokov v Sýrii stala drúzska komunita, čo malo za následok ozbrojenú odvetu susedného Izraela.



Návšteva Šaru v Paríži vyvoláva znepokojenie aj v komunite tajných služieb vrátane amerických.



Rozhlasová stanica Europe 1 pripomenula, že Šara je vodcom Organizácie pre oslobodenie Levanty (HJT) a velil aj Frontu an-Nusra, ktorý OSN zaradila medzi teroristické organizácie. Vzhľadom na tieto skutočnosti by Šara nemal právo vycestovať zo Sýrie, ale OSN mu pre cestu do Paríža udelila výnimku.



Tajné služby Spojených štátov naďalej poukazujú na to, že Damask nespĺňa očakávania, najmä pokiaľ ide o obsadzovanie vplyvných pozícií v sýrskom bezpečnostnom aparáte - takmer všetky ich totiž zastávajú ľudia blízki Šarovi.



Okrem toho nová sýrska vláda výmenou za poplatok vydáva bývalým zahraničným džihádistom sýrske pasy, čo podľa nemenovaných predstaviteľov Bieleho domu predstavuje pre západné štáty reálnu hrozbu, upozornila Europe 1.