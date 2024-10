Le Penová na súde poprela spreneveru prostriedkov EÚ

Paríž 14. októbra (TASR) - Líderka francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová, ktorá je obvinená sprenevery finančných prostriedkov Európskej únie, v pondelok na súde v súvislosti s touto kauzou vyhlásila, že je nevinná. Išlo o prvé vypočúvanie Le Penovej v rámci tohto procesu, ktorý by podľa agentúry AFP mohol zmariť jej prezidentské ambície.



Le Penová a jej 26 straníckych kolegov či spolupracovníkov je obvinených zo sprenevery finančných prostriedkov z Európskeho parlamentu vytváraním fiktívnych pracovných miest. Proces sa začal 30. septembra - takmer desať rokov od spustenia vyšetrovania.



Medzi obžalovanými sú bývalí europoslanci vrátane Le Penovej či podpredsedu RN Louisa Aliota, ako aj hovorca a jeden z bývalých asistentov RN Julien Odoul. V kauze je obvinený aj Le Penovej otec, 96-ročný Jean-Marie Le Pen, ktorého osobná účasť sa však na súde pre jeho zlý fyzický stav neočakáva.



Le Penovej aj ostatným obvineným hrozí v prípade usvedčenia desaťročný trest odňatia slobody, miliónová finančná pokuta a tiež zákaz zastávať verejnú funkciu po dobu desiatich rokov.



"Nemám absolútne žiaden pocit, že by som sa dopustila najmenšej nezrovnalosti, ani najmenšieho nezákonného konania," povedala 56-ročná Le Penová na svojom prvom priamom vypočúvaní v rámci procesu, ku ktorému sa však už predtým verejne vyjadrovala.



Keď sa jej však na súde pýtali, ako presne si vyberala svojich parlamentných asistentov a aké boli ich úlohy, odpovedala len všeobecne, prípadne tvrdila, že si na to nepamätá, približuje AFP. "Bolo to pred 20 rokmi," dodala.



Vyšetrovanie kauzy vytvárania fiktívnych pracovných miest sa začalo v roku 2015, pričom sa týka pracovných zmlúv údajných poslaneckých asistentov RN z rokov 2004-16.



Prokurátori tvrdia, že takto zamestnaní asistenti pracovali pre stranu výlučne mimo EP a mnohí z nich sa so svojím šéfom -europoslancom ani nikdy nestretli alebo nevkročili do budovy EP. Na takéto fiktívne pracovné miesta údajne boli prijatí napríklad telesný strážca, sekretárka, či šéf Le Penovej štábu.



V pravidlách fungovania EP sa uvádza, že asistenti europoslancov na plný úväzok nesmú vykonávať platenú prácu pre národnú politickú stranu a že asistenti na čiastočný úväzok musia mať aj druhé zamestnanie.



V prípade odsúdenia by sa Le Penová mohla voči verdiktu odvolať, čím by sa konečný rozsudok mohol oddialiť až do prezidentských volieb v roku 2027, čo by líderke RN umožnilo kandidovať v nich už po štvrtý raz.