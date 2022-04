Le Penová nechce vo svojej vláde svoju neter Marion, ani Zemmoura

Na archívnej snímke francúzsky krajne pravicový kandidát Eric Zemmour, v nedeľu 10. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Paríž 13. apríla (TASR) - Kandidátka francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová uviedla, že ak bude 24. apríla zvolená za prezidentku, súčasťou jej vlády nebude ani jej neter Marion Maréchalová, ani jej protikandidát z prvého kola volieb Éric Zemmour. Informoval o tom v noci na stredu spravodajský web France Info.Zemmour skončil 10. apríla, v prvom kole prezidentských volieb, na štvrtom mieste. Do druhého kola postúpili Le Penová a súčasný francúzsky prezident, centrista Emmanuel Macron.Le Penová vyhlásila, že keby druhé kolo volieb vyhrala, Zemmoura, s ktorým si sú ideologicky blízki, do vlády neprizve. "" povedala.Zemmourov tím však toto rozhodnutie kritizoval. Podľa neho Le Penová takto neposilňuje svoju pozíciu pre víťazstvo vo voľbách." uviedol na adresu Le Penovej Jean Messiha, bývalý člen RN a teraz hovorca Zemmourovej strany Znovudobytie! (Reconqute! – R!).Bývalý predstaviteľ RN i jeho predchodcu – Národného frontu (FN) – a senátor za Marseille Stéphane Ravier dodal, že Le Penová nemá vo voľbách takú pozíciu, aby ich vyhrala.Vzťahy medzi Le Penovou a jej neterou Marion sú dlhodobo napäté. Marion, ktorá je od Le Penovej o viac než 20 rokov mladšia, bola pritom dlho považovaná za jej súperku, ale aj za možnú dedičku politickej dynastie. Prispel k tomu jej úspech v roku 2012, keď bola vo veku iba 22 rokov zvolená do francúzskeho parlamentu. Pred prezidentskými voľbami sa však Maréchalová rozhodla podporiť Érica Zemmoura.V pondelok v reakcii na výsledky prvého kola volieb Maréchalová vyzvala na zjednotenie "" a avizovala, že v druhom kole bude voliť svoju tetu Marine Le Penovú.Vyjadrila tiež nádej, že Marine Le Penová pred parlamentnými voľbami urobí ústretový krok voči Zemmourovej strane R! a nadviaže s ňou spoluprácu. "" vyhlásila.